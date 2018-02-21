За год около миллиона украинцев покинули страну 21 февраля 2018 г. источник 0 0

Министр иностранных дел Павел Климкин обеспокоен массовым выездом украинцев за границу.

"Любое хорошее дело - то ли Соглашение об ассоциации, то ли безвизовый режим - может служить нам в плюс, но несет в себе и риск. Я много лет занимался безвизом, а сейчас смотрю, что только в прошлом году Украину покинули более миллиона украинцев. Сто тысяч покидает Украину ежемесячно, и вопрос далеко не только в том, что там высокие зарплаты - это вообще понимание будущего и качества жизни", - сказал Климкин.



В этом контексте он рассказал, как несколько месяцев тому назад посетил польскую школу в Ивано-Франковске, где в 24 польских классах почти нет поляков, а учатся только украинцы. По словам министра, когда он спрашивал школьников об их мечтах, они отвечали, что родители нацеливают их учиться в Польше, а затем ехать дальше.



"Если мы это не перебьем, тогда смысл наших реформ бьет по нам самим", - сказал глава МИД.



Напомним, с 11 июня 2017 года граждане Украины могут въезжать по биометрическому паспорту в 26 стран-членов ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии (Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония).



Также граждане Украины смогут посетить по биометрическому паспорту еще четыре государства, входящих в шенгенскую зону, но не находящихся в составе Евросоюза: Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.



Безвизовый режим позволяет гражданам Украины находиться на территории стран ЕС не более 90 дней в течение 180-дневного периода.



При этом безвиз не дает права трудоустроиться на оплачиваемую работу и постоянное проживание на территории ЕС.