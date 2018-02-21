Госслужащим позволят получать пенсии в частных банках 21 февраля 2018 г. источник 0 0

Министерство финансов Украины позволит получать пенсии, социальные выплаты и зарплату работникам государственного сектора в частных банках.

"После серьезного "банкопада" мы были обеспокоены, что много средств было потеряно государственными предприятиями. Соответственно мы как правительство сделали достаточно жесткие критерии отбора для обслуживания пенсий и зарплатных проектов. Буквально несколько недель назад мы приняли постановление, в котором снова раскрыли этот сектор для более широкого круга банков", - сообщила заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает "Громадське".



Работать с пенсиями и соцвыплатами будут иметь право банки, которые выполняют все требования НБУ, не имеют задолженности перед налоговой и Фондом гарантирования вкладов.



Замминистра добавила, что государственные учреждения и в дальнейшем смогут держать собственные поступления только в государственных банках.