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Госслужащим позволят получать пенсии в частных банках

Госслужащим позволят получать пенсии в частных банках
Министерство финансов Украины позволит получать пенсии, социальные выплаты и зарплату работникам государственного сектора в частных банках.
"После серьезного "банкопада" мы были обеспокоены, что много средств было потеряно государственными предприятиями. Соответственно мы как правительство сделали достаточно жесткие критерии отбора для обслуживания пенсий и зарплатных проектов. Буквально несколько недель назад мы приняли постановление, в котором снова раскрыли этот сектор для более широкого круга банков", - сообщила заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает "Громадське".

Работать с пенсиями и соцвыплатами будут иметь право банки, которые выполняют все требования НБУ, не имеют задолженности перед налоговой и Фондом гарантирования вкладов.

Замминистра добавила, что государственные учреждения и в дальнейшем смогут держать собственные поступления только в государственных банках.

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