Политика

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Сегодня Петр Порошенко даст показания по делу о госизмене Виктора Януковича

Сегодня Петр Порошенко даст показания по делу о госизмене Виктора Януковича
Возле Оболонского суда Киева усилены меры безопасности в связи с тем, что сегодня будет давать показания президент Украины Петр Порошенко по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
В суд прибыли стороны процесса - адвокаты Януковича в сопровождении охранников, а также прокуроры. Также прибыл еще один свидетель, которого сегодня будут допрашивать по делу - постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, который во время аннексии Крыма занимал должность посла Украины в России.

Позже стало известно, что сторона обвинения в лице прокуроров просит Оболонский суд провести допрос президента Петра Порошенко в режиме видеоконференции. Соответствующее ходатайство прокурор Руслан Кравченко заявил сегодня в начале заседания, передает "112 Украина".

Допрос предложено провести с 14:00 до 15:30, связавшись с Администрацией Президента, где будет находиться Порошенко.

Напомним, сегодня, 21 февраля, коллегия судей завершит допрос свидетелей стороны обвинения по делу о госизмене Януковича.

Как сообщалось ранее, 14 февраля коллегия судей Оболонского райсуда удовлетворила запрос о допросе в качестве свидетелей защиты 16 человек из 138 заявленных. В частности, суд разрешил допрос бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-главы Службы безопасности Украины Александра Якименко, экс-министра обороны Павла Лебедева, бывшего командующего Внутренних войск МВД Станислава Шуляка, бывшего командующего Военно-морских сил ВСУ Юрия Ильина, экс-начальника Службы безопасности президента Управления государственной охраны украины Константина Кобзаря, бывшего сотрудника УГО Сергея Бернадского, экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, бывшего начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Щеголєва, а также пилота вертолета, на котором передвигался Янукович во время бегства из Украины, и сотрудника «Украэроруха» Андрея Черткова, который вел переговоры с пилотом этого вертолета.

Из более сотни заявленных защитой жителей Крыма суд постановил допросить только трех.

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