Политика

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Госдеп подсчитал убытки российского бюджета от санкций США

Госдеп подсчитал убытки российского бюджета от санкций США
Американский Госдепартамент утверждает, что из-за действий США российский бюджет недосчитался около 3 миллиардов долларов.
Такое мнение высказала представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт, передает DW.

Отвечая на вопрос об активности США по введению санкций в отношении РФ, она подчеркнула, что правительству в Вашингтоне необходимо произвести тщательный анализ всей ситуации, что займет некоторое время.

"Однако мы рады, что некоторые страны прекратили закупать некоторые виды российских материалов и других ресурсов. Мы предполагаем, что сумели остановить закупки более чем на 3 миллиарда долларов. Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием", - заявила Науэрт.

По ее словам, это означает, что в российскую казну поступает меньше денег, что в Вашингтоне считают успехом "в деле привлечения России к ответственности".

Ранее сообщалось, что американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил о возможности введения новых санкций против России.

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