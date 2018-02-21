Госдеп подсчитал убытки российского бюджета от санкций США 21 февраля 2018 г. источник 0 0

Американский Госдепартамент утверждает, что из-за действий США российский бюджет недосчитался около 3 миллиардов долларов.

Такое мнение высказала представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт, передает DW.



Отвечая на вопрос об активности США по введению санкций в отношении РФ, она подчеркнула, что правительству в Вашингтоне необходимо произвести тщательный анализ всей ситуации, что займет некоторое время.



"Однако мы рады, что некоторые страны прекратили закупать некоторые виды российских материалов и других ресурсов. Мы предполагаем, что сумели остановить закупки более чем на 3 миллиарда долларов. Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием", - заявила Науэрт.



По ее словам, это означает, что в российскую казну поступает меньше денег, что в Вашингтоне считают успехом "в деле привлечения России к ответственности".



Ранее сообщалось, что американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил о возможности введения новых санкций против России.