Украина

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Пенсии военным повысят по временной схеме

Пенсии военным повысят по временной схеме
Кабинет министров решил повысить пенсии военнослужащим до принятия соответствующего закона, по временной схеме.
"Мы работали долго, чтобы найти варианты решений, чтобы хотя бы временно и повысить пенсии военнослужащим, и сделать это без изменений в законодательство. Мы сделали это, и сегодня мы примем решение повысить пенсии для военнослужащих в среднем 1500 гривен. Также я обещал, что пенсия будет повышена с 1 января 2018 года, и я очередное обещание выполняю. Весь пересчет будет осуществлен с 1 января", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

При этом он призвал Верховную Раду принять закон, который позволит сделать это повышение постоянным.

Напомним, с 1 октября пенсии повысили всем категориям пенсионеров, кроме военных и работников силовых органов. Законопроект по пересчету пенсий для этой категории Минсоцполитики должно было подать в Верховную Раду до 1 ноября, но не сделало этого. В ряде городов в связи с этим прошли акции протеста военных пенсионеров.

13 декабря правительство сообщило, что законопроект по военным пенсиям готов, но перед внесением в Раду должен быть еще рассмотрен Советом национальной безопасности и обороны.

Для вступления в силу закон должен быть проголосован в двух чтениях, подписан президентом и обнародован в официальной прессе.

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