Пенсии военным повысят по временной схеме 21 февраля 2018 г. источник 0 0

Кабинет министров решил повысить пенсии военнослужащим до принятия соответствующего закона, по временной схеме.

"Мы работали долго, чтобы найти варианты решений, чтобы хотя бы временно и повысить пенсии военнослужащим, и сделать это без изменений в законодательство. Мы сделали это, и сегодня мы примем решение повысить пенсии для военнослужащих в среднем 1500 гривен. Также я обещал, что пенсия будет повышена с 1 января 2018 года, и я очередное обещание выполняю. Весь пересчет будет осуществлен с 1 января", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.



При этом он призвал Верховную Раду принять закон, который позволит сделать это повышение постоянным.



Напомним, с 1 октября пенсии повысили всем категориям пенсионеров, кроме военных и работников силовых органов. Законопроект по пересчету пенсий для этой категории Минсоцполитики должно было подать в Верховную Раду до 1 ноября, но не сделало этого. В ряде городов в связи с этим прошли акции протеста военных пенсионеров.



13 декабря правительство сообщило, что законопроект по военным пенсиям готов, но перед внесением в Раду должен быть еще рассмотрен Советом национальной безопасности и обороны.



Для вступления в силу закон должен быть проголосован в двух чтениях, подписан президентом и обнародован в официальной прессе.