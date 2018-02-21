Харьков

  • 249
    •  / 

В Харькове выделили дополнительные деньги на ремонт школ

В Харькове выделили дополнительные деньги на ремонт школ
Харьковский городской совет внес изменения в бюджет города на 2018 год.
Соответствующее решение было принято на сессии горсовета 21 февраля.

Расходы на капитальный ремонт учреждений образования будут увеличены на 74,5 млн грн, обеспечение физической охраны общеобразовательных школ – на 5,1 млн грн, проведение комплекса лабораторных исследований по определению искусственной освещенности, исследованию песка, проб питьевой воды, измерений параметров воздуха в дошкольных учреждениях – на 0,2 млн грн, приобретение постельных принадлежностей для детских дошкольных учреждений – на 0,3 млн грн.

Расходы на здравоохранение были увеличены на 2,4 млн грн, в том числе на возмещение расходов по бесплатному и льготному отпуску лекарств по рецептам врачей в условиях амбулаторного лечения детей-инвалидов с эпилепсией – 0,5 млн грн, на текущий ремонт рентгенологического оборудования – 0,1 млн грн, капитальный ремонт городской больницы – 1,5 млн грн.

Расходы на текущий ремонт жилого фонда увеличились на 9 млн грн, на реконструкцию парков и скверов – 31,3 млн грн, на строительство системы водоснабжения общеобразовательной школы №96 и дошкольного учебного учреждения №4 – 15,2 млн грн, на проектирование, строительство и обустройство приюта городского Центра содержания бездомных животных – 0,5 млн грн, на приобретение специального оборудования для содержания объектов природно-заповедного фонда – 0,3 млн грн.

Кроме того, были предусмотрены 0,2 млн грн на приобретение пожарных рукавов для городских пожарно-спасательных подразделений Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, сообщает пресс-служба горсовета.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей23 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2707.18 грн
10 RUB 4.7695 грн
100 EUR 3323.34 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи