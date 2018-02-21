В Харькове выделили дополнительные деньги на ремонт школ

Соответствующее решение было принято на сессии горсовета 21 февраля.
Расходы на капитальный ремонт учреждений образования будут увеличены на 74,5 млн грн, обеспечение физической охраны общеобразовательных школ – на 5,1 млн грн, проведение комплекса лабораторных исследований по определению искусственной освещенности, исследованию песка, проб питьевой воды, измерений параметров воздуха в дошкольных учреждениях – на 0,2 млн грн, приобретение постельных принадлежностей для детских дошкольных учреждений – на 0,3 млн грн.
Расходы на здравоохранение были увеличены на 2,4 млн грн, в том числе на возмещение расходов по бесплатному и льготному отпуску лекарств по рецептам врачей в условиях амбулаторного лечения детей-инвалидов с эпилепсией – 0,5 млн грн, на текущий ремонт рентгенологического оборудования – 0,1 млн грн, капитальный ремонт городской больницы – 1,5 млн грн.
Расходы на текущий ремонт жилого фонда увеличились на 9 млн грн, на реконструкцию парков и скверов – 31,3 млн грн, на строительство системы водоснабжения общеобразовательной школы №96 и дошкольного учебного учреждения №4 – 15,2 млн грн, на проектирование, строительство и обустройство приюта городского Центра содержания бездомных животных – 0,5 млн грн, на приобретение специального оборудования для содержания объектов природно-заповедного фонда – 0,3 млн грн.
Кроме того, были предусмотрены 0,2 млн грн на приобретение пожарных рукавов для городских пожарно-спасательных подразделений Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, сообщает пресс-служба горсовета
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