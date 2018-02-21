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Харьковский горсовет просит ускорить изготовление загранпаспортов

Харьковский горсовет просит ускорить изготовление загранпаспортов
Харьковский горсовет обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой урегулировать вопрос получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу в установленный законом срок.
Соответствующее обращение депутаты приняли 21 февраля на сессии, сообщает пресс-служба горовета.

Как сказано в обращении, в связи с введением безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом значительно увеличился спрос на получение загранпаспорта нового образца.

«В Харькове загранпаспорта оформляют через центры предоставления услуг, для которых за средства городского бюджета было закуплено все необходимое оборудование. Тем не менее наблюдается значительная просрочка оформления услуги Государственной миграционной службой Украины. Средний срок ожидания загранпаспортов составляет более трех месяцев», – говорится в обращении.

По информации Государственной миграционной службы Украины, ситуация, сложившаяся со сроками изготовления паспортов для выезда за границу, вызвана тем, что вдвое увеличилось количество оформляемых документов, тогда как производственные мощности ГП «Полиграфкомбинат «Украина» остались на уровне прошлого года.

«В связи с этим нарушение сроков предоставления административных услуг по оформлению и выдаче паспортов гражданина Украины для выезда за границу связано с задержкой изготовления и доставкой документов в территориальные подразделения ГМС. Учитывая изложенное, Харьковский городской совет обращается к Вам, глубокоуважаемый Владимир Борисович, с просьбой урегулирования вопроса получения потребителями услуг паспорта гражданина Украины для выезда за границу в установленный законом срок», – говорится в обращении. 

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