Харьковский горсовет просит ускорить изготовление загранпаспортов 21 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковский горсовет обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой урегулировать вопрос получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу в установленный законом срок.