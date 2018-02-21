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В Харькове будут судить наркокурьера

В Харькове будут судить наркокурьера
Харьковская местная прокуратура №2 направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт по 25-летней харьковчанке.
Гражданка подозревается в незаконном  хранении особо опасных наркотических средств и психотропных веществ для продажи (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Как сообщили в облпрокуратуре, разоблачили злоумышленницу в декабре 2017 года недалеко от торгового центра «Барабашово», когда она делала так называемые «закладки».

У женщины правоохранители обнаружили девять свертков с веществом растительного происхождения и порошкообразное вещество и «рабочие» заметки. Согласно выводам судебной экспертизы изъятое является наркотическим средством – каннабис и психотропным веществом «PVP».

По требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.  Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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