В Харькове будут судить наркокурьера 21 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковская местная прокуратура №2 направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт по 25-летней харьковчанке.

Гражданка подозревается в незаконном хранении особо опасных наркотических средств и психотропных веществ для продажи (ч. 2 ст. 307 УК Украины).



Как сообщили в облпрокуратуре, разоблачили злоумышленницу в декабре 2017 года недалеко от торгового центра «Барабашово», когда она делала так называемые «закладки».



У женщины правоохранители обнаружили девять свертков с веществом растительного происхождения и порошкообразное вещество и «рабочие» заметки. Согласно выводам судебной экспертизы изъятое является наркотическим средством – каннабис и психотропным веществом «PVP».



По требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.