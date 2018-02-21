Харьковское «Динамо» не сумело устоять в Кременчуге 21 февраля 2018 г. Олег Столбецов 0 0

Во вторник харьковское «Динамо» в Кременчуге в матче чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) в упорной борьбе уступило команде одноименного местного клуба – 3:4.

Этот поединок должен был состояться еще пять месяцев назад в рамках 5-го тура, но был перенесен и состоялся только теперь, уже в конце регулярной стадии чемпионата. Динамовцы открыли счет уже на 44-й секунде после точного броска капитана нашей команды и лучшего бомбардира первенства Владимира Чердака – 0:1. Отыгрались хозяева льда на 12-й минуте, когда защитник Всеволод Толстушко точным броском пробил голкипера харьковчан Владислава Гурко, реализовав первое в этом матче численное преимущество кременчугской команды, – 1:1. Однако равным счет снова оставался недолго: всего через 24 секунды, в начале 13-й минуты, Руслан Максименко вывел харьковчан вперед – 1:2. И тут последовало еще одно удаление в составе «Динамо», стоившее нашим хоккеистам еще одной пропущенной шайбы: на 14-й минуте численный перевес хозяев льда реализовал Севастьян Карпенко – 2:2.



С таким счетом завершился первый период, а на 28-й минуте Дмитрий Чернышенко, воспользовавшись еще одним удалением у динамовцев, впервые в этом матче вывел вперед «Кременчуг» – 3:2. Но гости не сдавались, и на 34-й минуте, отлично сыграв на добивании, счет сравнял Алексей Сиротенко – 3:3.



В третьем периоде завладеть преимуществом командам долгое время не позволяла надежная игра вратарей, но на 57-й минуте Артем Шиманский мощным броском пробил Владислава Гурко и принес победу «Кременчугу» – 4:3.



Набрав в 37 матчах 45 очков, «Динамо» сохраняет за собой четвертое место. 21 февраля команды встретятся снова, но уже в рамках очередного 38-го тура.



24 февраля харьковчане также в гостях встретятся с броварскими «Волками».