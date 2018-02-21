В Харькове расширили перечень льготников для бесплатной установки счетчиков: список 21 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Перечень льготных категорий граждан, которые могут подать заявку на бесплатную установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, расширен.