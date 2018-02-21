В Харькове расширили перечень льготников для бесплатной установки счетчиков: список

Соответствующее решение было принято на сессии 21 февраля, сообщает пресс-служба горсовета.
Таким образом, льгота предоставляется:
- семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, которые не могут передвигаться (до 18 лет);
- семьям, воспитывающих детей с инвалидностью с онкологическими заболеваниями (до 18 лет);
- семьям, воспитывающих детей, больных ДЦП (до 18 лет);
- семьям с детьми (до 18 лет), где оба родителя – лица с инвалидностью I и II групп;
- неработающим родителям, которые осуществляют уход за ребенком с инвалидностью до 18 лет и которые получают надбавку на уход за ребенком с инвалидностью согласно Закону Украины «О государственной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью»;
- лицам с инвалидностью I группы, которые получают социальную пенсию или государственную социальную помощь;
- семьям матерей-героинь;
- одиноким матерям с двумя и более детьми до 18 лет;
- лицам с инвалидностью I и II групп по зрению.
За счет средств городского бюджета приборы учета воды также устанавливают участникам боевых действий; участникам войны, инвалидам войны; членам семей погибшего (умершего) ветерана войны; гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной; жертвам нацистских преследований; реабилитированным гражданам, которые стали инвалидами вследствие репрессий; детям войны; лицам пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы; ветеранам труда; многодетным и приемным семьям; участникам АТО.
Заявки на установку счетчиков воды принимают (при наличии паспорта, идентификационного кода и документа, который подтверждает льготу) в районных центрах приема населения коммунальных предприятий «Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети».