Чем харьковский «Гелиос» занимается в Турции 21 февраля 2018 г. Олег Столбецов 0 0

Харьковский футбольный клуб «Гелиос» в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции провел еще два товарищеских матча.

На прошлой неделе соперником подопечных Игоря Рахаева стала восьмая команда чемпионата Узбекистана 2017 года «АГМК» из Алмалыка Ташкентской области. В 30 матчах минувшего первенства своей страны «АГМК» добился 12 побед при 8 ничьих и 10 поражениях (разность мячей 31-32). Таким образом, набрав 44 очка, оппоненты «Гелиоса» финишировали аккурат у экватора турнирной таблице Суперлиги Узбекистана.



Как сообщает клубная пресс-служба «Гелиоса», к нынешнему матчу с командой из Алмалыка футболисты «Гелиоса» подошли под нагрузкой. Если в понедельник они провели лишь утреннюю тренировку, а вечером получили время на отдых, то во вторник, 13 февраля, отработали сразу два полноценных занятия. А в день поединка с узбеками тренерский штаб Игоря Рахаева предложил подопечным утреннюю тренировку, которая по насыщенности и характеру проходной не была.



Первая половина встречи омрачилась вынужденной заменой Владимира Шопина. В одном из моментов он столкнулся головами с оппонентом из «АГМК», после чего помощь врачей понадобилась обоим футболистам. Впрочем, и игра для них на этом завершилась. Как следствие, защитнику «солнечных» тут же был наложен шов в районе виска.



Впрочем, на игре происшествие никак не отразилось, и стартовые нули сохранились на табло до финального свистка.



19 февраля «Гелиос» провел третий товарищеский матч, в котором его соперником был действующий чемпион и лидер нынешнего чемпионата Армении – «Алашкерт» из Мартуни.

Матч начался с быстрого гола футболистов «Алашкерта», однако пропущенный мяч «солнечных» не вывел из равновесия, и очень быстро они восстановили равенство. Гол в ворота армянской команды был забит после флангового прострела Антона Кичи. Кто-то из игроков «Алашкерта» неудачно пересек траекторию полета мяча, и «круглый» залетел в ворота – 1:1.



Ничейный счет до конца первого тайма не изменился. А вскоре после начала второй половины встречи арбитр зафиксировал нарушение со стороны капитана «Гелиоса» Сергея Лобойко в своей штрафной площади. По мнению арбитра, тот якобы придержал за футболку своего визави в борьбе за мяч. За несогласие со своим решением рефери тут же удалил Лобойко с поля. Удар игрока «Алашкерта» с «точки» вратарь «солнечных» Никита Овчаров парировал. Но эпизод на этом не завершился – арбитр назначил повторный пенальти, зафиксировав со стороны вратаря харьковчан движение до удара. Повторный пенальти достиг цели и, как оказалось, принес команде из Армении минимальную победу – 1:2.



Впрочем, к чести подопечных Игоря Рахаева, даже вдесятером они старались вести свою игру и на милость сопернику, имеющему численный перевес, не сдавались. Хорошие моменты, чтобы отличиться, были у Артема Козлова, Сергея Кравченко и Антона Кичи. Но им элементарно при завершении не везло, и больше «солнечные» забитыми мячами себя и своих поклонников в этом матче не порадовали.



Матчем с «Алашкертом» футболисты «Гелиоса» завершили первую часть турецкого сбора. Три последующих дня – 20, 21 и 22 февраля – у команды стали выходными. Затем «солнечные» начнут второй цикл работы в Турции, который продлится до 7 марта. Свой следующий спарринг «Гелиос» проведет 26 февраля.