Экономика

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Сколько денег необходимо Украине для удержания валютной стабильности

Сколько денег необходимо Украине для удержания валютной стабильности
Отсутствие программы МВФ может привести к значительной девальвации в Украине.
Такое предупреждение высказал эксперт вашингтонского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд, сообщает «Голос Америка».

«Украина, пока, имеет около 18 миллиардов долларов международных резервов и, считаю, что ей нужно минимум 15 миллиардов долларов, чтобы удерживать определенную валютную стабильность. Украина может разместить 2-3 миллиарда долларов евробондов, возможно, на рынке в этом году, и, вероятно, получить еще 1 миллиард долларов. Однако, этого не достаточно. Украину ожидают выплаты в 7 миллиардов долларов в этом году, насколько нам известно. Возможно, чуть больше. И если в Украине не будет достаточных резервов, мы можем увидеть значительную девальвацию», - отметил Андерс Аслунд.

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