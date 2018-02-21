Политика

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Украина сможет покупать у США недостающее оружие

Украина сможет покупать у США недостающее оружие
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что программа военной помощи Украине предусматривает как бесплатное вооружение, так и его продажу.
"Как вы знаете, во времена администрации Обамы США также оказывали Украине помощь в сфере безопасности, но действовало четкое ограничение: не должно было быть ничего летального. Администрация Трампа сняла это ограничение времен Обамы. Это расширяет возможности США по поддержке Украины", - сказал Волкер в интервью "Европейской правде".

"Да, "Джавелины" будут частью такой помощи, но речь идет о гораздо большем. Наша цель – восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив способность ВСУ защищать свою территорию. Мы сохраняем помощь в сфере безопасности, которая предоставляется бесплатно, но в то же время Украина получает право покупать то вооружение, которого ей не хватает", - заявил он.

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По словам спецпредставителя США, задача его страны заключается не в том, чтобы усугубить конфликт предоставлением летального вооружения, а в том, чтобы помочь Украине эффективнее защищаться.

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