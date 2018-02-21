Украина

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В Украине разработали новый стандарт начального образования для 12-летней школы

В Украине разработали новый стандарт начального образования для 12-летней школы
Кабинет министров в среду утвердил новый стандарт начального образования, по которому будут учиться первоклассники с 1 сентября 2018 года. В документе указано, что именно ребенок должен знать, уметь и понимать после завершения четырех первых классов.
Пресс-служба Минобразования сообщила, что работа над стандартом длилась два года, был использован опыт семи стран мира: Финляндии, Сингапура, Ирландии, Шотландии, Франции, Канады и Польши.

Вместе со стандартом (его проект доступен найти на сайте Минобразования) были утверждены четыре базовых учебных плана.

Напомним, что дети, которые пойдут в первый класс в 2018 году, будут учиться 12 лет. Полное среднее образование теперь предусматривает три уровня: начальное (4 года), базовое среднее (5 лет) и профильное среднее (3 года), которое получают в старшей школе либо профессиональных заведениях образования. Обучение дети могут начинать в 6 либо 7 лет.

Обучение учащихся по программам 12-летней школы для начального образования начинается 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования - 1 сентября 2022 года и для профильного среднего образования - 1 сентября 2027 года.

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