Баскетбол: харьковчанки сумели перевоплотиться 21 февраля 2018 г. Олег Столбецов 0 0

Харьковский «Политехник» провел в Южном Одесской области и в Одессе два очередных матча чемпионата Украины в мужской Суперлиге и в обоих потерпел поражение.

Женской команде БК «ХАИ», которая проводила встречи дома, повезло больше



В поединке с южненским «Химиком» хозяева площадки завладели инициативой с первых минут и выиграли стартовый период – 26:14. Во второй четверти подопечные Тимура Арабаджи выровняли игру и сохранили разницу в 12 очков и к большому перерыву – 47:35. Третий период проходил уже с преимуществом «Политехника», который сократил отставание в счете до 8 «пунктов» – 65:57, однако в заключительной четверти хозяева паркета не оставили нашим никаких шансов и уверенно довели матч до своей победы – 92:69. Самым результативным игроком матча стал Александр Антипов из «Химика», который принес своей команде 24 очка. А сербский центровой «Политехника» Никола Вуйович занес себе в актив 20 очков.



Более упорным и интригующим получился матч харьковчан против команды «БИПА-Одесса». Первый период завершился вничью – 22:22, а к большому перерыву харьковчане лидировали – 39:43. Но в третьей четверти одесситы сумели переломить ход борьбы. К ее исходу они вели – 56:53 и в заключительном периоде сумели довести этот поединок до победы – 76:67. Сербский защитник «Политехника» Вук Йованович набрал 16 очков, а его коллега по амплуа одессит Клим Артамонов – 13.



«Политехник» по-прежнему занимать в турнирной таблице седьмое место. До окончания регулярного чемпионата ему осталось сыграть четыре матча, и все они пройдут в Харькове: 2 марта – со столичным «Будiвельником», а 4 марта – с «Черкасскими обезьянами». Заключительные встречи «регулярки» подопечные Тимура Арабаджи проведут 23 марта БК «Запорожье-ZOG» и 25 марта с МБК «Николаев».



БК «ХАИ» провел два матча чемпионата Украины в женской Суперлиге против команды БК «Ровно» – ОСДЮСШОР из Ровно. Ровенчанки, занимающие в первенстве третье место, являются одними из претенденток на медали, но подопечные Элеоноры Чек постарались дать бой трудному сопернику. Правда, в первый день это им удалось лишь отчасти. Первая половина встречи прошла в равной борьбе, но после третьей четверти перевес ровенской команды увеличился, а в заключительном периоде она сумела окончательно сломить сопротивление хозяек – 74:94. Самым результативным игроком встречи стала ровенчанка Виктория Шматова (29 очков), а в харьковской команде Александра Чек занесла на свой «лицевой счет» 25 очков.



По иному сценарию проходила следующая игра. Первый период снова выиграли ровенские баскетболистки – 20:25, но к большому перерыву БК «ХАИ» сократил разрыв до трех «пунктов» – 39:42. А во второй половине встречи харьковчанки полностью доминировали на площадке. У них пошли броски с различных дистанций, тогда как у гостей, наоборот, прицел сбился. В итоге харьковчанки уверенно победили – 85:62. Настоящим лидером БК «ХАИ» в этой встрече стала Александра Чек, которая принесла команде 36 очков. У самой результативной баскетболистки ровенского клуба Виктории Касаткиной – вдвое меньше (18).



С 24 очками после 18 встреч БК «ХАИ» занимает шестое место.



24 и 25 февраля уже в своем вузовском спортзале подопечные Элеоноры Чек сыграют с «Винницкими молниями», которые сейчас на пятом месте.