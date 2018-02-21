На суде по делу о госизмене Виктора Януковича Петр Порошенко рассказал о своей поездке в Крым 21 февраля 2018 г. источник 0 0

Президент Петр Порошенко во время допроса в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, рассказал о своей поездке в Крым 27 февраля 2014 года для урегулирования ситуации на полуострове.

Петр Порошенко дает свидетельские показания в режиме видеоконференции из администрации главы государства.



"Я был лично знаком с обвиняемым Януковичем, у меня были разные отношения с Януковичем", - сказал Порошенко.



Отвечая на вопрос стороны обвинения о том, какова была цель этой поездки на территорию Крыма в феврале 2014 года и свидетелем каких событий он стал, Порошенко рассказал: "27 февраля 2014 года я явился в кабинет председателя Верховной Рады, и.о. президента Александра Турчинова с предложением немедленно вылететь в Крым и лично провести переговоры с депутатами Верховного Совета Крыма для того чтобы остановить разрушительные процессы, которые начались с попытки объявления незаконного референдума, убедить депутатов и убедиться самому в процессах и событиях, которые в тот день происходили в Симферополе и Крыму".



Он также сообщил, что после переговоров с Турчиновым он попросил выдать ему поручение откомандировать народного депутата Порошенко в Крым и уполномочить его от имени Верховной Рады проводить консультации и переговоры относительно стабилизации и урегулирования политической ситуации в Автономной республике Крым.



"Получив это поручение в письменной форме, я сразу же поехал в Симферополь и получил информацию о том, что Симферополь уже блокирован", - добавил Порошенко.



Порошенко утверждает, что захват административных зданий в Крыму в феврале 2014 года и другие незаконные действия осуществляли регулярные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, и трактует эти действия как "агрессию и незаконную аннексию суверенной территории Украины".



"Я лично видел военных в зеленой форме - это были военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации: как из состава Черноморского флота РФ, так и переброшенные с 20 февраля 2014 года через соответствующие аэропорты и порты Украины без дачи разрешения на это украинским государством", - сказал Порошенко.