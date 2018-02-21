Успейте запастись: в нескольких десятках домов в Харькове не будет воды 21 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

22 феваля с 10.00 до 20.00 в Харькове будет ремонтировать водопроводную магистраль диаметром 400 мм на перекрестке 1-го въезда Тираспольского и улицы Тираспольской.

Как проинформировали в КП «Харьковводоканал», воды не будет в Основянском районе на ул. Достоевского, 1-10, въезд Достоевского, 3, 5, 7;



Частный сектор: ул. Большая Жихорская, ул. Томская, ул. Владимира Сосюры, ул. Достоевского, ул. Кутаиская, ул. Карьерная, ул. Тернопольская,пер. Маршака, ул. Гутянская, ул. 1- го Мая, ул. Ванды Василевской, ул. Зеленая, ул. Михаила Зеленина, ул. Круковская, ул. Куусинская, ул. Мичурина, ул. Никитенко, пер. 1-й Рудничный, пер. 2-й Рудничный, пер. 3-й Рудничный, въезд Рудничный, ул. Семко, ул. Срезненского, пер. Томский, ул. Хабаровская, пер. Хабаровский, ул. Камышовая.



В Новобаварском районе воды не будет на ул. Кибальчича,18,20,21,27,29,31,33,35,37,43.



Частный сектор: ул. Радиотехническая, пер. 1-й Радиотехнический, пер. 2-й Радиотехнический, пер. Коксовый, ул. Коксовая, ул. Минеральная, ул. Ясные Зори, ул. Кибальчича, ул. Северокавказская, ул. Удянская, ул. Приамурская, пер. 1-й Тираспольский, пер. 2-й Тираспольский, пер. 3-й Тираспольский, ул. Тираспольская, ул. Восточная, ул. Райгородская, пер. Бородиновский, въезд Бородиновский, въезд Приамурский, ул. Московская.