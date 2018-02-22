Общество

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Куда идти осужденным после освобождения

Куда идти осужденным после освобождения
20 февраля 2018 года государственное учреждение «Хролевский исправительный центр (№140)» посетили представители Харьковского районного центра занятости населения Марьяна Сылку и Оксана Пимкина.
Представители центра занятости провели прием осужденных по личным вопросам, а также информационный семинар на тему «Вакантные должности в Харькове и Харьковской области», сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Специалисты службы занятости ознакомили осужденных с услугами, которые предоставляет районный центр. К гостям обращались с вопросами относительно квот на предприятиях для бывших осужденных, а также относительно актуальных вакансий на территории Харькова. Каждому был предоставлен исчерпывающий ответ на поставленные вопросы.

Как отметил начальник учреждения Роман Хвостов, важной составляющей процесса ресоциализации осужденных является помощь в дальнейшем трудовом устройстве после освобождения.

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