Куда идти осужденным после освобождения 22 февраля 2018 г. Павел Гусев 0 0

20 февраля 2018 года государственное учреждение «Хролевский исправительный центр (№140)» посетили представители Харьковского районного центра занятости населения Марьяна Сылку и Оксана Пимкина.

Представители центра занятости провели прием осужденных по личным вопросам, а также информационный семинар на тему «Вакантные должности в Харькове и Харьковской области», сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Специалисты службы занятости ознакомили осужденных с услугами, которые предоставляет районный центр. К гостям обращались с вопросами относительно квот на предприятиях для бывших осужденных, а также относительно актуальных вакансий на территории Харькова. Каждому был предоставлен исчерпывающий ответ на поставленные вопросы.



Как отметил начальник учреждения Роман Хвостов, важной составляющей процесса ресоциализации осужденных является помощь в дальнейшем трудовом устройстве после освобождения.