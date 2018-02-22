Ценники в магазинах Харькова ничего хорошего не показывают

Так снизятся ли цены?

Что позволит удешевить продукты?

Минимальная продуктовая корзина подорожала

Харьковчане уже не успевают следить за постоянно растущими цифрами на продуктовых ценниках.— Рыбу уже и забыла, когда в последний раз покупала, — сетует бухгалтер Алевтина. – Мясо тоже дорожает с каждым днем. Разве что курицу могу себе позволить. И это несмотря на то что я работаю, получаю зарплату. А что говорить о пенсионерах, едва сводящих концы с концам на мизерных пенсиях?— Вы посмотрите, овощи какие дорогие! Это же просто нереальные цены. Где это видано, килограмм свеклы и моркови — больше семи гривен, за килограмм лука или картошки надо отдать почти шесть гривен, капуста – по пять… Да борщ, даже без мяса, просто золотой получается, — подключается пенсионерка Вера Сергеевна.— А молочка! – вступает в разговор домохозяйка Катерина. – Сыр я беру только по праздникам. В лучшем случае обхожусь адыгейским – так и он уже больше 100 гривен стоит. Масло сливочное – теперь в нашей семье деликатес. Разве что творог беру обезжиренный – 35 гривен за килограмм. Да когда ж такие цены были?!Продавцы дают самые разные объяснения. В мясном отделе говорят, что мясо в большом дефиците – мол, практически все поголовье вырезали, потому и цена на него постоянно растет. В молочных киосках рост стоимости объясняют сезонным фактором – зимой всегда цены выше. А торговцы овощами и фруктами ссылаются на неурожай или просто руками разводят: «Сами в шоке!».Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал в 2018 году стабильные цены, заявив при этом, что к госрегулированию цен на продукты питания правительство не вернется. Снижение же стоимости будет достигнуто за счет роста производства.— Любая регуляция приводит к дефициту товаров и дальнейшего роста цен. Я выбираю другой путь… Возьмем группу мясных изделий, где был наибольший рост – по разным причинам. Что мы делаем сегодня? Масштабно восстанавливаем поголовье. В этом году будет результат. В каждой семье смогут содержать скот, мы насытим рынок мясом, молоком, производными продуктами, и цены будут более стабильными, — пообещал он.По словам премьера, приоритет – национальная экономика, рост которой даст возможность повысить доходы без чрезмерной инфляции.— Хотел бы сделать так, чтобы каждая семья получала больше, чтобы каждый нашел место работы или образования. Ориентиром развития для правительства будет служить показатель средней зарплаты по году на уровне около десяти тысяч гривен. За один день это сделать нельзя, но мы начали работу… и на надо ее продолжать. Я точно знаю, что в 2018 году цены будут стабильными, — заявил он.Однако глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает причиной стремительного роста цен на продукты питания и коммунальные услуги как раз отказ от государственного регулирования. Он написал на своей странице в «Фейсбуке», что отмена контроля над ценами привела к тому, что производители и поставщики на монополизированном украинском рынке не преминули повысить цены и тарифы. Это и стало результатом резкого роста стоимости продуктов питания, из-за которого Нацбанку довелось несколько раз пересматривать инфляционный прогноз. По его мнению, регулирование цен – это прямая обязанность государства, и Украине необходимо установить лимиты на торговые наценки, а также последовать примеру некоторых стран Европы, где снизили налоги для производителей продуктов питания. С другой стороны, Богдан Данилишин признает негативное влияние госрегулирования на насыщение рынка конкурентными предложениями товаров и услуг. Однако ситуация в Украине находится в состоянии «рыночной стихии» — как раз отказ от регуляций, мораторий на внеплановые проверки бизнеса привели к бесконтрольному росту цен.По мнению генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, продукты питания можно удешевить, если ввести европейский мониторинг цен на продукты или использовать европейскую практику налогообложения. НДС «на еду» в Европе в сравнении с нашей страной существенно снижен. Это позволяет удерживать цены на уровне, доступном для граждан.— При такой инфляции Кабинет министров, к сожалению, не предлагает вообще никаких механизмов к снижению цен. Соответственно, сейчас она раскручивается, и уже три декады февраля показывают очень плохой результат. То есть мы увидим инфляцию, скорее всего, даже выше, чем в прошлом году, — говорит Алексей Дорошенко. — Исходя из этого, все заявления о том, что «мы добьемся», мало чего стоят. Скорее всего, мы увидим ухудшение ситуации с ценниками.Поэтому, по мнению эксперта нужно дать госрегулированию вторую жизнь. Вернуть его, возможно, и стоит, но не в том виде, в котором оно было.— Его нужно модернизировать, убрать коррупционную составляющую и сделать более современным. Ввести европейского плана мониторинг, когда есть ограничение по максимальной ставке на продукты питания. Это не приведет к какому-то дефициту, но сдержит рост цен, — считает Алексей Дорошенко.Либо же, предлагает эксперт, можно снизить ставку НДС на продукты питания. И сделать это, по его мнению, вполне реально.— По расчетам нашей ассоциации, если в этом году убрать субсидии аграриям, которые распределяются очень непрозрачно (например, крупнейшие два предприятия, которые занимаются птицей, получили больше 50% всех дотаций!), то вполне реально ставку НДС снизить с 20% до 13%, — говорит Алексей Дорошенко. — Снижение ставки НДС на продукты приведет к увеличению покупательной способности населения и сэкономленные деньги, в большинстве, пойдут на увеличение потребления продуктов. Производители тех продуктов, которые будут продаваться лучше, заработают больше. И при этом все будет прозрачно — каждый производитель, получив деньги в виде снижения цен на продукты питания, будет тратить их на свое усмотрение. И тут уже нет нужды их распределять, они не пойдут крупнейшим аграриям, как это происходит сейчас.Все это, по мнению эксперта, позволит сдержать рост инфляции в этом году и рост стоимости продуктов питания.— Иначе по итогам этого года, к сожалению, мы увидим цифры такие же печальные, как и годом ранее, — замечает Алексей Дорошенко.Как сообщили в пресс-службе Экономического дискуссионного клуба, в течение января 2018 стоимость минимальной продуктовой корзины выросла на 70 гривен для трудоспособного человека.В январе 2018 года расчетная среднемесячная стоимость минимальной продуктовой корзины (МПК) составляла: для трудоспособного лица – 1524 грн, или 87% от уровня прожиточного минимума для этой категории населения; для нетрудоспособного — 1216 грн, или 89% от уровня прожиточного минимума для этой категории населения. Таким образом, в течение первого месяца года стоимость МПК для трудоспособного человека выросла на 70 грн. (+ 4,8%), для нетрудоспособного – на 94 грн, (+ 8,4%).Самый высокий прирост стоимости состоялся в группе «рыбопродукты» — на 12,3%, или на 8,3 грн. В абсолютном выражении больше всего для потребителя подорожали мясные товары и хлебопродукты – на 18,2 грн и 15,70 грн соответственно. Незначительное снижение стоимости (-1,7%) произошло только в группе «масло и растительные жиры». Неизменной осталась стоимость группы «сахар и кондитерские изделия».