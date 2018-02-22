Монетизация субсидий может начаться раньше

Правда пока Минфин готовится монетизировать госпомощь для населения только на содержание домов, придомовых территорий и вывоз мусора. Между тем эксперты с большим опасением оценивает возможность замены субсидий деньгами уже этой весной.
Монетизация субсидий на коммуналку может начаться на девять месяцев раньше: не с января 2019-го, как планировалось раньше, а уже с апреля этого года, сообщает пресс-служба Минфина. Однако система заработает лишь частично. Деньги на руки от государства украинцы будут получать только за обслуживание домов и придомовой территории и вывоз мусора. Остальную часть сэкономленных субсидий будут получать поставщики тепла, воды, газа, электроэнергии.
По словам эксперта в сфере ЖКХ Евгения Лисичкина, правительство перешло к масштабной монетизации субсидий уже с 1 января 2018 года. Проходить она должна в три этапа.
— После Нового года стартовал первый этап – монетизация расчетов по субсидиям на уровне предприятий-предоставителей услуг — отопление, вода, газ, электроэнергия, — поясняет Евгений Лисичкин. – Глобально изменения сводятся к переходу от клиринговых (безденежных) расчетов по субсидиям к денежным. Например, одни жильцы полностью оплачивают услуги водоканала, теплосетей и т. д., а другие, оформившие субсидию, платят поставщикам не полную стоимость полученной услуги. Разницу предприятиям компенсировало государство – путем взаимозачета: либо же с помощью налогов, то есть эти предприятия недоплачивали определенную сумму налогов; либо с НАК «Нефтегаз». Теперь эти средства должны поступать на счета предприятий жилищно-коммунального сектора «живыми» деньгами, и рассчитываться с поставщиками энергоносителей они уже тоже должны «живыми» деньгами. Для чего это делается? Раньше фактически у этих предприятий, кроме оборотных средств, ничего не было – накапливались долги по зарплате и т. д. Сейчас компенсация за субсидию будет поступать на счета предприятий, и они уже будут сами нести ответственность за свою стабильную финансово-хозяйственную деятельность.
Второй этап монетизации субсидий, говорит эксперт в сфере ЖКХ Евгений Лисичкин, предполагает запуск единого реестра и регулярно обновляемую базу данных субсидиантов-домохозяйств, а также их верификацию, то есть проверку доходов, дабы исключить из их числа тех, кто скрывает истинный уровень доходов.
— К этому этапу планировалось перейти после реализации первого. Он, по прогнозам правительства, должен закончиться к началу отопительного сезона 2018-2019 годов, — поясняет Евгений Лисичкин. — Это подготовительный этап к проведению монетизации субсидий уже на уровне домохозяйств.
И третий, финальный шаг реформы системы субсидирования — украинцы смогут получать субсидии в виде денег на свои персональные счета, — уточняет Евгений Лисичкин.
Минфин бежит впереди паровоза
Между тем, по словам эксперта, на практике первый этап новой схемы до сих пор не начал работать. Это подтверждают и на предприятиях.
— Мы пока «живыми» деньгами еще ничего не получали, — сообщил «Вечернему Харькову»
пресс-секретарь АК «Харьковоблэненрго» Владимир Скичко.
Но несмотря на это, минуя второй этап реформы, Минфин решил сразу же замахнуться на третий и монетизировать субсидии для населения – правда, пока только на содержание домов, придомовых территорий и вывоз мусора.
— Субсидии населению на оплату содержания домов и вывоз мусора перечислят на личный счет получателя в банке либо выплатят через отделения «Укрпочты». Там же его должны уведомить о том, что нужно написать заявление о выдаче госпомощи деньгами, указав способ получения. Тем, кто заявление не напишет, субсидии деньгами не выплатят, – пояснили в профильном министерстве.
Однако Евгений Лисичкин весьма скептически оценивает возможность замены субсидий деньгами уже с 1 апреля.
— Пока не будет создан единый госреестр получателей субсидий — говорить о монетизации рано, нормально она работать не будет. На сегодняшний день в этом вопросе существует неразбериха. Даже не все официальные лица с точностью могут сказать, какой процент населения получает субсидию и кому она положена, — уверяет эксперт. – Минфин бежит впереди паровоза – пытается внедрять новшества, не подготовив для этого ни нормативной базы, ни механизма расчетов и т. д. К тому же многие специалисты сомневаются, стоит ли вообще менять уже отлаженный механизм субсидирования, поскольку монетизация – гораздо более затратный процесс. С учетом создания того же реестра субсидиантов и постоянного обновления данных в нем. Ведь кто-то, допустим, устроился на работу и потерял право на субсидию, а кто-то, наоборот, потерял работу – и получил право на госпомошщь.
Что дает монетизация субсидий?
Что же изменится для потребителей, когда монетизация субсидий будет введена на все коммунальные услуги – электричество, газ, воду, тепло? Как пояснил Евгений Лисичкин, сейчас субсидианты платят неполную сумму, начисленную за коммуналку, так как сумма, прописанная в платежке, автоматически уменьшена на размер субсидии от государства. После реализации программы субсидиант будет платить полную сумму, указанную в платежке. А сумма субсидии, которая будет насчитываться по фактически потребленным ресурсам, ежемесячно до 24 числа будет адресно начисляться деньгами на персональный счет.
— Из этих денег получатель субсидии должен оплачивать коммуналку. Таким образом, у него появляется стимул экономить энергоресурсы, — говорит эксперт. — Ведь чем меньше газа или воды он израсходует, тем меньшую сумму из полученной живыми деньгами субсидии ему придется вносить за полученную услугу.
Правда, каким образом можно сэкономить на обслуживании придомовой территории и вывозе мусора — непонятно.
— По обслуживанию и уборке придомовой территории стандартный расчет – тариф стоимости квадратного метра. Как на этом можно сэкономить – затрудняюсь сказать, — говорит Евгений Лисичкин. — Аналогичная ситуация с вывозом мусора. Есть стоимость вывоза кубического метра бытовых отходов. Но даже если человек отнесет на помойку меньше нормы – у него же нет счетчика, который это докажет. То есть там, где нет счетчика, говорить об экономии невозможно. Можно, конечно, посчитать, сколько мусора в общем выбросил дом – но конкретно по квартирам это нереально.
Кроме того, есть, конечно, и риск, что вместо оплаты за коммуналку жильцы могут пустить эту субсидию в виде «живых» денег на иные цели. Например – на лечение в случае острой необходимости. А в результате образуется долг.
— Тем более что механизм контроля за этими средствами Минфином не прописан, — уточняет Евгений Лисичкин. — Но в таком случае человек рискует лишиться субсидии. Скорее всего, механизм приостановки субсидии в связи с нереструктуризированным долгом сохранится.