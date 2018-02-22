Монетизация субсидий может начаться раньше

Минфин бежит впереди паровоза

Что дает монетизация субсидий?

Правда пока Минфин готовится монетизировать госпомощь для населения только на содержание домов, придомовых территорий и вывоз мусора. Между тем эксперты с большим опасением оценивает возможность замены субсидий деньгами уже этой весной.Монетизация субсидий на коммуналку может начаться на девять месяцев раньше: не с января 2019-го, как планировалось раньше, а уже с апреля этого года, сообщает пресс-служба Минфина. Однако система заработает лишь частично. Деньги на руки от государства украинцы будут получать только за обслуживание домов и придомовой территории и вывоз мусора. Остальную часть сэкономленных субсидий будут получать поставщики тепла, воды, газа, электроэнергии.По словам эксперта в сфере ЖКХ Евгения Лисичкина, правительство перешло к масштабной монетизации субсидий уже с 1 января 2018 года. Проходить она должна в три этапа.— После Нового года стартовал первый этап – монетизация расчетов по субсидиям на уровне предприятий-предоставителей услуг — отопление, вода, газ, электроэнергия, — поясняет Евгений Лисичкин. – Глобально изменения сводятся к переходу от клиринговых (безденежных) расчетов по субсидиям к денежным. Например, одни жильцы полностью оплачивают услуги водоканала, теплосетей и т. д., а другие, оформившие субсидию, платят поставщикам не полную стоимость полученной услуги. Разницу предприятиям компенсировало государство – путем взаимозачета: либо же с помощью налогов, то есть эти предприятия недоплачивали определенную сумму налогов; либо с НАК «Нефтегаз». Теперь эти средства должны поступать на счета предприятий жилищно-коммунального сектора «живыми» деньгами, и рассчитываться с поставщиками энергоносителей они уже тоже должны «живыми» деньгами. Для чего это делается? Раньше фактически у этих предприятий, кроме оборотных средств, ничего не было – накапливались долги по зарплате и т. д. Сейчас компенсация за субсидию будет поступать на счета предприятий, и они уже будут сами нести ответственность за свою стабильную финансово-хозяйственную деятельность.Второй этап монетизации субсидий, говорит эксперт в сфере ЖКХ Евгений Лисичкин, предполагает запуск единого реестра и регулярно обновляемую базу данных субсидиантов-домохозяйств, а также их верификацию, то есть проверку доходов, дабы исключить из их числа тех, кто скрывает истинный уровень доходов.— К этому этапу планировалось перейти после реализации первого. Он, по прогнозам правительства, должен закончиться к началу отопительного сезона 2018-2019 годов, — поясняет Евгений Лисичкин. — Это подготовительный этап к проведению монетизации субсидий уже на уровне домохозяйств.И третий, финальный шаг реформы системы субсидирования — украинцы смогут получать субсидии в виде денег на свои персональные счета, — уточняет Евгений Лисичкин.Между тем, по словам эксперта, на практике первый этап новой схемы до сих пор не начал работать. Это подтверждают и на предприятиях.— Мы пока «живыми» деньгами еще ничего не получали, — сообщилпресс-секретарь АК «Харьковоблэненрго» Владимир Скичко.Но несмотря на это, минуя второй этап реформы, Минфин решил сразу же замахнуться на третий и монетизировать субсидии для населения – правда, пока только на содержание домов, придомовых территорий и вывоз мусора.— Субсидии населению на оплату содержания домов и вывоз мусора перечислят на личный счет получателя в банке либо выплатят через отделения «Укрпочты». Там же его должны уведомить о том, что нужно написать заявление о выдаче госпомощи деньгами, указав способ получения. Тем, кто заявление не напишет, субсидии деньгами не выплатят, – пояснили в профильном министерстве.Однако Евгений Лисичкин весьма скептически оценивает возможность замены субсидий деньгами уже с 1 апреля.— Пока не будет создан единый госреестр получателей субсидий — говорить о монетизации рано, нормально она работать не будет. На сегодняшний день в этом вопросе существует неразбериха. Даже не все официальные лица с точностью могут сказать, какой процент населения получает субсидию и кому она положена, — уверяет эксперт. – Минфин бежит впереди паровоза – пытается внедрять новшества, не подготовив для этого ни нормативной базы, ни механизма расчетов и т. д. К тому же многие специалисты сомневаются, стоит ли вообще менять уже отлаженный механизм субсидирования, поскольку монетизация – гораздо более затратный процесс. С учетом создания того же реестра субсидиантов и постоянного обновления данных в нем. Ведь кто-то, допустим, устроился на работу и потерял право на субсидию, а кто-то, наоборот, потерял работу – и получил право на госпомошщь.Что же изменится для потребителей, когда монетизация субсидий будет введена на все коммунальные услуги – электричество, газ, воду, тепло? Как пояснил Евгений Лисичкин, сейчас субсидианты платят неполную сумму, начисленную за коммуналку, так как сумма, прописанная в платежке, автоматически уменьшена на размер субсидии от государства. После реализации программы субсидиант будет платить полную сумму, указанную в платежке. А сумма субсидии, которая будет насчитываться по фактически потребленным ресурсам, ежемесячно до 24 числа будет адресно начисляться деньгами на персональный счет.— Из этих денег получатель субсидии должен оплачивать коммуналку. Таким образом, у него появляется стимул экономить энергоресурсы, — говорит эксперт. — Ведь чем меньше газа или воды он израсходует, тем меньшую сумму из полученной живыми деньгами субсидии ему придется вносить за полученную услугу.Правда, каким образом можно сэкономить на обслуживании придомовой территории и вывозе мусора — непонятно.— По обслуживанию и уборке придомовой территории стандартный расчет – тариф стоимости квадратного метра. Как на этом можно сэкономить – затрудняюсь сказать, — говорит Евгений Лисичкин. — Аналогичная ситуация с вывозом мусора. Есть стоимость вывоза кубического метра бытовых отходов. Но даже если человек отнесет на помойку меньше нормы – у него же нет счетчика, который это докажет. То есть там, где нет счетчика, говорить об экономии невозможно. Можно, конечно, посчитать, сколько мусора в общем выбросил дом – но конкретно по квартирам это нереально.Кроме того, есть, конечно, и риск, что вместо оплаты за коммуналку жильцы могут пустить эту субсидию в виде «живых» денег на иные цели. Например – на лечение в случае острой необходимости. А в результате образуется долг.— Тем более что механизм контроля за этими средствами Минфином не прописан, — уточняет Евгений Лисичкин. — Но в таком случае человек рискует лишиться субсидии. Скорее всего, механизм приостановки субсидии в связи с нереструктуризированным долгом сохранится.