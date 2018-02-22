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Зачем ребенку идентификационный код

Зачем ребенку идентификационный код
Правда ли, что школьнику для оформления льготного электронного проездного билета необходима справка—о присвоении идентификационного кода?
Светлана Николаевна
По информации фискальной службы, обязательное условие для оформления школьнику льготного электронного проездного билета — справка о присвоении идентификационного кода.

— Сам код может заказать один из родителей, предъявив свой паспорт и свидетельство о рождении, сразу же, буквально после рождения ребенка, когда он получит свидетельство о рождении, — разъяснил начальник управления обслуживания плательщиков ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Биганчук. — То есть можно сразу подать документы и получить. Я своим детям так и сделал.

Электронное оформление идентификационного кода в Харькове еще не действует. Справку можно заказать по почте. Прислать в налоговую инспекцию письмо — с заявлениями и копиями документов, но при этом придется заверить их у нотариуса. Второй вариант — прийти в налоговую инспекцию.

— Если не вместе с родителями, то по месту прописки ребенка. Если прописан с родителями, то один из родителей берет свой паспорт, свидетельство о рождении ребенка и идет в инспекцию по своей прописке, — подсказывает Сергей Биланчук.— У нас в Харькове работают три инспекции: Центральная, Восточная и Киевская. Киевская налоговая инспекция на Чернышевской, 41 обслуживает жителей только Киевского района. Центральная — на проспекте Науки, 9 — три района: Шевченковский, Холодногорский и Немышлянский. Остальные могут обратиться в Восточную налоговую инспекцию на Дизельной, 1 или Бекетова, 1. А жители Московского района — в Региональный центр предоставления административных услуг на пр. Тракторостроителей, 144.

По данным сотрудников фискальной службы, если в прошлом году они выдавали не больше 3000 таких документов в месяц по всей области, то только в январе к ним обратились больше 8000 жителей Харькова. В среднем оформление справки занимает не больше трех рабочих дней.

В фискальной службе также напоминают: штамп с идентификационным кодом можно поставить в паспорт. А в ID-картах код уже содержится.

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