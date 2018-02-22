Зачем ребенку идентификационный код 22 февраля 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Правда ли, что школьнику для оформления льготного электронного проездного билета необходима справка—о присвоении идентификационного кода?

Светлана Николаевна

По информации фискальной службы, обязательное условие для оформления школьнику льготного электронного проездного билета — справка о присвоении идентификационного кода.



— Сам код может заказать один из родителей, предъявив свой паспорт и свидетельство о рождении, сразу же, буквально после рождения ребенка, когда он получит свидетельство о рождении, — разъяснил начальник управления обслуживания плательщиков ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Биганчук. — То есть можно сразу подать документы и получить. Я своим детям так и сделал.



Электронное оформление идентификационного кода в Харькове еще не действует. Справку можно заказать по почте. Прислать в налоговую инспекцию письмо — с заявлениями и копиями документов, но при этом придется заверить их у нотариуса. Второй вариант — прийти в налоговую инспекцию.



— Если не вместе с родителями, то по месту прописки ребенка. Если прописан с родителями, то один из родителей берет свой паспорт, свидетельство о рождении ребенка и идет в инспекцию по своей прописке, — подсказывает Сергей Биланчук.— У нас в Харькове работают три инспекции: Центральная, Восточная и Киевская. Киевская налоговая инспекция на Чернышевской, 41 обслуживает жителей только Киевского района. Центральная — на проспекте Науки, 9 — три района: Шевченковский, Холодногорский и Немышлянский. Остальные могут обратиться в Восточную налоговую инспекцию на Дизельной, 1 или Бекетова, 1. А жители Московского района — в Региональный центр предоставления административных услуг на пр. Тракторостроителей, 144.



По данным сотрудников фискальной службы, если в прошлом году они выдавали не больше 3000 таких документов в месяц по всей области, то только в январе к ним обратились больше 8000 жителей Харькова. В среднем оформление справки занимает не больше трех рабочих дней.



В фискальной службе также напоминают: штамп с идентификационным кодом можно поставить в паспорт. А в ID-картах код уже содержится.