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Брата умершего от истощения мальчика отдали биологическому отцу

Брата умершего от истощения мальчика отдали биологическому отцу
Старший сын Натальи Лебединец, которая вместе с мужем обвиняется в доведении до истощения и смерти трехлетнего сына, передан на воспитание биологическому отцу.
По словам заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан, социальные службы разыскали биологического отца шестилетнего Никиты. Мужчина проживает на Западной Украине. Он собрал весь необходимый пакет документов для того, чтобы мальчика передали ему на воспитание, сообщает пресс-служба горсовета.

– Он снял квартиру, устроился на работу, прошел все необходимые медкомиссии, взял характеристики, которые требуются от родителя, желающего забрать своего биологического ребенка на воспитание. Социальные работники проводили его с сыном на вокзал, в другом городе их встретили уже местные социальные службы. У папы там есть родители – дедушка и бабушка Никиты, которые сказали, что все сделают для внука. Папа ведет себя очень достойно. Я думаю, что мальчик попал в хорошую семью, о которой у нас есть все необходимые сведения. За Никиту мы спокойны, – сказала Светлана Горбунова-Рубан.

Младшая дочь обвиняемой, которую она родила уже после смерти среднего сына, когда находилась под домашним арестом, передана в детский дом. По информации учреждения, ребенок здоров и нормально развивается.

По словам заместителя городского головы, в ноябре 2017 года социальные службы подали в суд исковое заявление о лишении Натальи Лебединец родительских прав в отношении двоих детей. С тех пор судебное заседание уже дважды было перенесено по причине неявки матери в зал суда.

Как отметила Светлана Горбунова-Рубан, сама Наталья Лебединец воспитывалась в детском доме, ее родители также были лишены родительских прав. После детского дома девушка закончила ПТУ, нигде не работала, родила первого сына. При этом семья Натальи постоянно находилась на учете в социальных службах.

После того как 5 сентября 2017 года в службу по делам детей с жалобами на состояние трехлетнего ребенка обратился его дядя, семью Натальи посетили социальные и медицинские работники.

– Тогда Наталья категорически все отрицала и письменно нас заверила, что у них в семье нет каких-либо конфликтов. Социальные работники после обращения дяди видели ребенка, он был активен, играл. Мальчика спросили, кормили ли его, и он кивнул головой. У нас все это задокументировано. После того как службы составили акты и оставили эту семью, там опять что-то произошло, потому что у ребенка появилась гематома от кровоизлияния в мозг, которая практически лишила его глотательного рефлекса – он перестал есть. Мать в своем объяснении пишет, что после 20 сентября он перестал есть, но при этом она не обратилась за медицинской помощью. Она не сделала этого, потому что хотела скрыть, что сделал с ребенком отец, – сообщила вице-мэр.

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