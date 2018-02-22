Брата умершего от истощения мальчика отдали биологическому отцу 22 февраля 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Старший сын Натальи Лебединец, которая вместе с мужем обвиняется в доведении до истощения и смерти трехлетнего сына, передан на воспитание биологическому отцу.