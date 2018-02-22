Происшествия

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В Харькове изловили банду Lexus-угонщиков

В Харькове изловили банду Lexus-угонщиков
В Харькове задержаны угонщики, которые воровали автомобили только марки Lexus.
За несколько месяцев воры похитили пять автомобилей на 150 тыс. долл. Злоумышленники требовали у владельцев деньги за возвращение автомобилей.

13 февраля воры угнали Lexus на улице Каразина. Машину заметили полицейские совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины  и задержали 21-летнего уроженца России и 27-летнего харьковчанина.

Как рассказал начальник Главного управления в Харьковской области Олег Бех, для угона автомобилей злоумышленники использовали отмычки, алгоритмические «кодграберы» разного типа сигнализации, выносные блоки диагностирования электронной системы, что давало им возможность полностью контролировать и управлять автомобилем. Для беспрепятственного проезда по улицам города пользовались так называемыми номерами прикрытия.

Полиция также выявила гаражно-строительный кооператив, на территории которого злоумышленники арендовали гараж. В нем прятали краденные автомобили.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении данного преступления. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 140 тыс. грн. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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