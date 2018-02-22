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Какую сумму выделяют харьковским школьникам на питание

Какую сумму выделяют харьковским школьникам на питание
Сколько сейчас выделяется денег на питание для школьников и детсадовцев из городского бюджета? Для льготного контингента эта сумма такая же или больше?
Нина Петровна
Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, для общеобразовательных учебных учреждений всех типов стоимость питания в этом году возросла на 1,50 гривны.

— В прошлом году мы кормили учащихся 1-4-х классов на девять гривен. Однако детей 7-10-летнего возраста трудно накормить на эти деньги, поэтому питание увеличено до 10,50 грн, а для детей льготных категорий, поскольку они получают не завтрак, а полноценный обед, питание будет стоить 13,50 грн, — отметила директор департамента.
Кроме того, для учащихся  первых классов, как и ранее, будет выдаваться бесплатное молоко, на которое предусмотрено не более шести гривен.

Всего из городского бюджета на питание учащихся в 2018 году выделено более 97 млн грн.

Для дошкольных учебных учреждений денежные нормы остаются на уровне 2017 года:
— возрастная группа от 1 до 3 лет - 18 грн (из расчета: 7,2 грн из бюджета и 10,8 грн - родительская плата);
— возрастная группа от 3 до 6 (7) лет - 23 грн (из расчета: 9,2 грн - бюджетные средства и 13,8 грн - родительская плата);
— в группах с круглосуточным режимом пребывания, возрастная группа от 1 до 3 лет – 19 грн (из расчета: 7,6 грн из бюджета и 11,4 грн - родительская плата); от 3 до 6 (7) лет - 24 грн (из расчета: 9,6 грн из бюджета и 14,4 грн - родительская плата);
— в санаторных и специальных группах, возрастная группа от 1 до 3 лет - 19 грн; от 3 до 6 (7) лет - 24 грн (в соответствии с законодательством Украины).

Также в 2018 году от платы за питание освобождаются дети участников антитеррористической операции. По данным на 1 января этого года, в учреждениях образования учатся 1808 детей этой категории, из них – 1168 школьников и 640 воспитанников детских садов.

Для учащихся льготных категорий в профессионально-технических учреждениях, финансирование которых осуществляется за средства городского бюджета, денежные нормы питания определены в размере 45 грн в день. Стоимость питания для воспитанников Харьковского детского дома «Семья» составляет 55 грн на ребенка в день; для учащихся и воспитанников Харьковской общеобразовательной школы-интерната №14: дошкольное подразделение - 40 грн, школа-интернат - 55 грн.

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