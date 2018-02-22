Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 22 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воді сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Московский, 314 (п. №1, стояк) до 17:00 22.02.18 г.



Московский район:

ул. Светлая, 7-б (п. №1, стояк); ул. Познанская, 12(п. №1, стояк) до 20:00 22.02.18 г.



Основянский район:

пр. Гагарина, 296 (спаренный стояк); ул. Самолетная, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 22.02.18 г.



Слободской район:

проезд Садовый, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 22.02.18 г.



Холодногорский район:

ул. Таганская (ч/с); пер. 1-й Таганский, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 18/2 до 17:00 22.02.18 г.; ул. Инициативная, 4 (п. №12, стояк); до 20:00 22.02.18 г.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 39-а; пр. Победы, 78-в (п. №3, стояк); ул. Клочковская, 244 (п. №1, стояк) до 20:00 22.02.18 г.