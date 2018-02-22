Россия отправила на оккупированный Донбасс очередной «гумконвой» 22 февраля 2018 г. источник 0 0

Автомобильная колонна МЧС России с якобы гуманитарной помощью в 74-й раз отправилась в Донбасс.

Как сообщает пресс-служба министерства, грузовики везут на Донбасс более 430 тонн грузов, среди которых "в основном - детские продуктовые наборы и медицинское имущество".



"Гуманитарная колонна МЧС России достигла пунктов пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на российско-украинской границе. Весь груз в полном объёме будет выгружаться на пунктах приёма Донецкой и Луганской областей и в последствие будет распределяться нуждающемуся населению Донбасса", - заявили в российском МЧС.



Напомним, предыдущий "гумконвой" приехал на оккупированные территории 25 января. Тогда было привезено "более 400 тонн детских продуктовых наборов".



Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.



В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».