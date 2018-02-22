Экономика

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«Укрзалізниця» вводит «лист ожидания» при продаже билетов

«Укрзалізниця» вводит «лист ожидания» при продаже билетов
«Укрзализныця» в 2018 году при продаже билетов на поезда планирует запустить «лист ожидания».
Как рассказал в интервью "Громадському" исполняющий обязанности председателя правления компании Евгений Кравцов, если билета на нужное направление нет, пассажир сможет заполнить заявку, и как только билет появится в продаже - пассажир получит приоритетную возможность его выкупить.

Кравцов подчеркнул, что всегда есть определенное количество резервных билетов.

«Это государственная, военная бронь. Еще часть - возвращенные ранее купленные билеты - таких до 10%. Самый правильный способ продать такие билеты - через waiting list. Когда человек регистрируется, запрашивает направление и когда билеты появляются - имеет право их выкупить», - сказал и.о. главы «Укрзализныци».

Кравцов пояснил, что такая система работает подобно Telegram-ботам, которые ищут свободные билеты. И сейчас ведется работа, чтобы реализовать этот проект на сайте УЗ.

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