Совет Европы принял новый план действий для Украины 22 февраля 2018 г. источник 0 0

Комитет министров Совета Европы принял решение об утверждении плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы.

Как сообщается на странице постоянного представительства Украины при Совете Европы в Facebook, план действий является стратегическим документом сотрудничества Украины с Советом Европы на четыре года. Ключевыми партнерами с украинской стороны являются центральные и местные органы государственной власти и неправительственные организации.



Расчетный бюджет плана действий составляет 29,5 млн евро, в финансировании которого уже участвуют Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Литва, Венгрия, Лихтенштейн и Европейский Союз.



Мероприятия в рамках плана действий направлены на поддержку конкретных реформ, которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии.



По инициативе Украины в плане действий впервые четко зафиксировано, что он должен способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.



В соответствии с планом действий Совет Европы продолжит предоставление Украине помощи в реформировании системы судоустройства, правоохранительных органов, исполнения решений судов, а также в сфере децентрализации и борьбы с коррупцией. Особое внимание будет уделено защите прав внутренне перемещенных лиц и вопросам безопасности журналистов.



Принятый план действий является пятым документом, который продолжает начатую в 2005 году традицию программного сотрудничества между Украиной и СЕ.



«Принятие плана действий символически произошло в дни, когда Украина с грустью отмечает четвертую годовщину гибели Небесной сотни и начала российской агрессии. Но сегодня должны смотреть вперед и использовать возможности плана действий для осуществления реформ и европейской интеграции. По нашей инициативе новый план действий Совета Европы для Украины будет способствовать выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС. Сильная успешная Украина будет лучшей посвящением героям Революции достоинства и войны с Россией», - отметил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.