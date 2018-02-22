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Совет Европы принял новый план действий для Украины

Совет Европы принял новый план действий для Украины
Комитет министров Совета Европы принял решение об утверждении плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы.
Как сообщается на странице  постоянного представительства Украины при Совете Европы в Facebook, план действий является стратегическим документом сотрудничества Украины с Советом Европы на четыре года. Ключевыми партнерами с украинской стороны являются центральные и местные органы государственной власти и неправительственные организации.

Расчетный бюджет плана действий составляет 29,5 млн евро, в финансировании которого уже участвуют Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Литва, Венгрия, Лихтенштейн и Европейский Союз.

Мероприятия в рамках плана действий направлены на поддержку конкретных реформ, которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии.

По инициативе Украины в плане действий впервые четко зафиксировано, что он должен способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В соответствии с планом действий Совет Европы продолжит предоставление Украине помощи в реформировании системы судоустройства, правоохранительных органов, исполнения решений судов, а также в сфере децентрализации и борьбы с коррупцией. Особое внимание будет уделено защите прав внутренне перемещенных лиц и вопросам безопасности журналистов.

Принятый план действий является пятым документом, который продолжает начатую в 2005 году традицию программного сотрудничества между Украиной и СЕ.

«Принятие плана действий символически произошло в дни, когда Украина с грустью отмечает четвертую годовщину гибели Небесной сотни и начала российской агрессии. Но сегодня должны смотреть вперед и использовать возможности плана действий для осуществления реформ и европейской интеграции. По нашей инициативе новый план действий Совета Европы для Украины будет способствовать выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС. Сильная успешная Украина будет лучшей посвящением героям Революции достоинства и войны с Россией», - отметил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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