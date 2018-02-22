«Шахтер» vs «Рома»: без драки не обошлось 22 февраля 2018 г. автор: Николай Коперник 0 0

Вторым соревнованием нового футбольного сезона для «Шахтера» стал поединок против итальянской «Ромы» в формате Лиги чемпионов. Матч прошел в Харькове на стадионе «Металлист» 21 февраля.

Долго шла борьба, но под самый конец первого тайма «Роме» удалось открыть счет забитым мячам. Джеко отдал пас вразрез центром на грани офсайда Юндеру, турок опередил Исмаили и пробил вторым касанием. Пятов задел мяч, но тот все равно влетел в сетку, а Кривцов не успел выбить с линии. 0:1 – тем и отыграли первый тайм.



А уже после перерыва взялся за дело «Шахтер». Ракицкий практически со своей штрафной выдал отличную передачу на ход Феррейре, то оборот Маноласа, вышел один на один и точно пробил в правый угол. Стало 1:1.



Через 20 минут «Шахтер» удвоил свой актив усилиями Фреда. Тот, на первый взгляд, долго ковырялся, чухался и собирался пробить штрафной... И таки не зря. Потому что это был фантастический – с точки зрения с трибуны – удар: мяч от перекладины влетел в правый угол - и 2: 1 загорелся на табло.



Все остальное было делом техники.



Ответная встреча команд состоится 13 марта в Риме на «Стадио Олимпико», и ее результатом для Харькова может стать проведение на нашем стадионе первого в его истории матча 1/4 Лиги Чемпионов.



Стоит отметить, что где-то за час до матча на площади Свободы произошла драка футбольных фанатов. Впрочем, схватка была локальной – около 50 харьковчан и 40 римлян – и непродолжительной: довольно быстро ее пресекли правоохранители. Полицейские оттеснили агрессивных фанатов друг от друга. После чего оппонентов разделили и, рассадив по двум автобусах, увезли. Никто серьезно не пострадал. По крайней мере, на вечер 21 февраля официальной информации о пострадавших не было.

