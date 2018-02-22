Украина

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На пунктах пропуска в зоне АТО скопилось 620 автомобилей

На пунктах пропуска в зоне АТО скопилось 620 автомобилей
Около 620 автомобилей находятся в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО.
"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: Майорское - 40/100; Марьинка - 50/80; Новотроицкое - 50/20; Гнутово - 150/130", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 40,8 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств.

Кроме того, через КПВВ Новотроицкое на выезд в Донецк проследовало 17 автомобилей с грузом свыше 320 тонн продуктовых и гигиенических наборов от Миссии Международного комитета Красного Креста.

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