На пунктах пропуска в зоне АТО скопилось 620 автомобилей

Около 620 автомобилей находятся в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО.
"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: Майорское - 40/100; Марьинка - 50/80; Новотроицкое - 50/20; Гнутово - 150/130", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
В целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 40,8 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств.
Кроме того, через КПВВ Новотроицкое на выезд в Донецк проследовало 17 автомобилей с грузом свыше 320 тонн продуктовых и гигиенических наборов от Миссии Международного комитета Красного Креста.