МИД просит украинцев не ездить в «холерные» регионы 22 февраля 2018 г. источник 0 0

Министерство иностранных дел предостерегает украинцев от поездок в Малави, Танзанию и Кению в связи со вспышкой холеры на территориях этих стран.

Как сообщает консульская служба МИД, случаи холеры выявлены в малавийских провинциях Karonga (9 случаев), Lilongwe (12 случаев) и Nkhatabay (2 случая). Также вспышка холеры обнаружен в танзанийских провинциях Dodoma (53 случая и 4 смертельных), Rukwa (19 случаев), Songwe (9 случаев) и Ruvuma (2 случая). В Кении заболевания холерой зафиксированы в провинциях Tharaka Nithi (26 случаев), Busia (16 случаев), Meru (14 случаев), Garissa (6 случаев) и Siaya (4 случая).



"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия за границу, воздержаться от посещения этих провинций до нормализации эпидемиологической ситуации", – говорится в сообщении.



Также украинцам, которые уже находятся на указанных территориях, рекомендуют придерживаться рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб. В случае выявления заболевания нужно немедленно обратиться в медицинские учреждения для получения помощи.



В ведомстве также уточнили, что 66 случаев холеры также зафиксировано в двух провинциях Федеративной республики Сомали.