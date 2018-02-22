Украине не хватает слесарей и сварщиков 22 февраля 2018 г. источник 0 0

Кабмин Украины добавил еще шесть профессий в перечне профессий общегосударственного значения – подготовка за ними теперь будет происходить за средства госбюджета.

Как сообщает Министерство образования и науки Украины, в перечень добавили следующие профессии: сварщик, машинист дорожно-строительных машин, монтажник систем утепления зданий, слесарь механосборочных работ, слесарь-инструментальщик и слесарь-ремонтник.



«Думаю, работодатели, увидев названия этих профессий, могут оценить, что сейчас это действительно одни из самых дефицитных профессий на рынке труда. Отдельно хочу подчеркнуть, что это наш вклад, чтобы помочь органам местного самоуправления профинансировать заказ для профессионально-технического образования», – отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.



В госбюджете заложено почти 120 млн грн для подготовки кадров по профессиям общегосударственного значения. Из них потребность в средствах на подготовку тех специалистов, которые уже были в перечне, составляет 103,7 млн грн. Остальные – около 16 млн – будет использована на подготовку приложенными профессиями.



Перечень профессий общегосударственного значения, подготовка по которым осуществляется за средства государственного бюджета был утвержден постановлением КМУ. Изначально он содержал 19 профессий, в частности, токарь, фрезеровщик, монтер путей, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, станочник широкого профиля и тому подобное. Подготовка кадров по этим профессиям осуществляется за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.