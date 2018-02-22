Политика

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В Украине завершается АТО: что дальше?

В Украине завершается АТО: что дальше?
Сейчас завершается антитеррористическая операция на Донбассе. Вместо нее будет операция Объединенных сил.
"Закон, который 20 февраля был подписан президентом Украины, систематизирует применения ВСУ для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции. Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операции на территории Донецкой и Луганской областей", – заявил "Радио Свобода" начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

Изменение формата позволит систематизировать задействование подразделений украинской армии, подразделений и сил других составляющих сектора безопасности, "более эффективно и в рамках правового поля применять ВСУ".

Штаб Объединенных сил возглавит "человек с боевым опытом".

"У нас есть соответствующие кандидатуры. Они требуют определенной процедуры согласования. И после этого в кратчайшие сроки они будут предоставлены президенту Украины для утверждения такой кандидатуры. Это будет человек, который имеет боевой опыт и достаточно навыков, знаний и практического опыта для того, чтобы выполнять такие задачи", – сказал Муженко.

Напомним, 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей". Документ предусматривает переформатирование АТО и определяет Россию агрессором.

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