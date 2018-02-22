В Украине завершается АТО: что дальше? 22 февраля 2018 г. источник 0 0

Сейчас завершается антитеррористическая операция на Донбассе. Вместо нее будет операция Объединенных сил.

"Закон, который 20 февраля был подписан президентом Украины, систематизирует применения ВСУ для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции. Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операции на территории Донецкой и Луганской областей", – заявил "Радио Свобода" начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.



Изменение формата позволит систематизировать задействование подразделений украинской армии, подразделений и сил других составляющих сектора безопасности, "более эффективно и в рамках правового поля применять ВСУ".



Штаб Объединенных сил возглавит "человек с боевым опытом".



"У нас есть соответствующие кандидатуры. Они требуют определенной процедуры согласования. И после этого в кратчайшие сроки они будут предоставлены президенту Украины для утверждения такой кандидатуры. Это будет человек, который имеет боевой опыт и достаточно навыков, знаний и практического опыта для того, чтобы выполнять такие задачи", – сказал Муженко.



Напомним, 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей". Документ предусматривает переформатирование АТО и определяет Россию агрессором.