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Харьковчанина приговорили к высшей мере

Харьковчанина приговорили к высшей мере
Орджоникидзевский районный суд Харькова поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №3 и признал виновным 37-летнего харьковчанина в двойном убийстве.
Обвиняемого приговорили к высшей мере наказания – пожизненному лишению свободы.

Судебное следствие длилось более 5 лет. В самом начале расследования обвиняемый полностью признал свою вину и давал показания, но в дальнейшем полностью отрицал причастность к преступлению. Прокуратура доказала в суде вину подозреваемого.

Прокурор доказал в суде, что 30 ноября 2011 года в 20.00 обвиняемый находился в компьютерном клубе. К нему подошел знакомый вместе со своим товарищем и потребовал угостить пивом или дать на алкоголь деньги. В случае несогласия мужчины обещали «уговорить» физически.

Обвиняемый согласился, но сообщил, что денег у него при себе нет и за ними нужно идти домой. Вместе они пошли домой. Там вместо денег он взял самодельный револьвер системы Наган.

По дороге к киоску человек выхватил оружие и один раз выстрелил в голову товарища и еще четыре раза в голову знакомого жертвы. Потом сделал еще один – «контрольный» выстрел в голову товарища.

От полученных травм товарищ скончался на месте, второй молодой человек – через месяц в больнице.

С места преступления злоумышленник скрылся. Револьвер выбросил в мусорный бак возле одного из домов на проспекте Петра Григоренко. Задержали его на следующий день.

Приговор не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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