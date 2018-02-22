Элина Свитолина вышла в полуфинал

В матче 1/4 финала украинка в двух сетах обыграла представительницу Японии Наоми Осаку 6:2, 6:4.
В первом сете Свитолина быстро захватила преимущество на корте и повела в счете. Японка перестала ошибаться, только когда украинка подавала на сет. Осаке удалось забрать несколько геймов, но в восьмом гейме Элине все-таки удалось дожать соперницу.
Вторая партия началась с 0:3 для Свитолиной и она выполняла роль догоняющей. Отдав еще одно очко японке в пятом гейме, украинка выиграла все последующие.
В полуфинале харьковская теннисистка сыграет против победителя матча Плишкова – Кербер.
Напомним, Элина Свитолина не без труда пробилась в четвертьфинал турнира
. Во втором круге украинка обыграла 46 ракетку мира из Китая Ван Цян со счетом 6:1, 5:7, 6:2.