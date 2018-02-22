Спорт

  • 205
    •  / 

Элина Свитолина вышла в полуфинал

Элина Свитолина вышла в полуфинал
Первая ракетка Украины харьковчанка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира серии Премьер в Дубае.
В матче 1/4 финала украинка в двух сетах обыграла представительницу Японии Наоми Осаку 6:2, 6:4.

В первом сете Свитолина быстро захватила преимущество на корте и повела в счете. Японка перестала ошибаться, только когда украинка подавала на сет. Осаке удалось забрать несколько геймов, но в восьмом гейме Элине все-таки удалось дожать соперницу.

Вторая партия началась с 0:3 для Свитолиной и она выполняла роль догоняющей. Отдав еще одно очко японке в пятом гейме, украинка выиграла все последующие.

В полуфинале харьковская теннисистка сыграет против победителя матча Плишкова – Кербер.

Напомним, Элина Свитолина не без труда пробилась в четвертьфинал турнира. Во втором круге украинка обыграла 46 ракетку мира из Китая Ван Цян со счетом 6:1, 5:7, 6:2.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей23 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2707.18 грн
10 RUB 4.7695 грн
100 EUR 3323.34 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи