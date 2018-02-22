Минздрав предлагает запретить невакцинированным детям посещать школы и детсады 22 февраля 2018 г. источник 0 0

Министерство здравоохранения предлагает запретить невакцинированным детям посещать посещать школы и детские сады.

Как сказал директор центра общественного здоровья Владимир Курпита в интервью "Украинским новостям", государство обязано заботиться о детях и гарантировать их право на здоровье.



"Разные страны по-разному решают этот вопрос. В большинстве европейских стран введены прямые штрафы родителей за отказ от вакцинации ребенка. Сума штрафов – от 200 евро в Македонии до 2,5 тыс. евро в Германии. В Австралии, Британии и Италии действует законодательство, которое напрямую запрещает невакцинированным детям учиться в школах. Есть страны, в которых социальные выплаты на детей осуществляются лишь в том случае, когда ребенок вакцинирован. Если ребенок не вакцинирован – социальные выплаты не осуществляются", - отметил Курпита.



"Мы предлагаем вариант, который предполагает запрет на посещения невакцинированным ребенком дошкольных и школьных учебных заведений. Учитывая то, что в новом законе об образовании появилась возможность получения среднего образования альтернативными средствами (то есть путем получения образования на дому), этот вариант не лишает родителей права не вакцинировать своего ребенка, однако он уменьшает риск распространения инфекций", - заявил он.



В статье 9 нового закона "Об образовании" предусмотрена не только очная форма получения образования, но и семейная (домашняя). Она предусматривает организацию образовательного процесса детей самостоятельно их родителями для получения формального (дошкольного, полного общего среднего) образования. По закону ответственность за получение образования детьми на уровне не ниже стандартов образования несут родители, оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с законодательством. Разные формы получения образования являются тождественными.



"Будет ли этот путь эффективным? Учитывая, что мы столкнулись с фальшивыми справками о вакцинации, мы боимся, что это может привести к дополнительным рискам. Однако мы уже неоднократно напоминали, что у нас подделка документов, которые могут привести к эпидемическим последствиям, является уголовным преступлением. Соответствующую статью Уголовного кодекса можно применять и к врачам, и к родителям, которые купили справку", - добавил Курпита.



Напомним, что сейчас запрет на посещение школ детьми, которые не были привиты, действует лишь в нескольких регионах в связи со вспышкой кори.