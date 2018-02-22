Политика

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Через неделю начнутся допросы свидетелей защиты Виктора Януковича

Через неделю начнутся допросы свидетелей защиты Виктора Януковича
Оболонский районный суд Киева 28 февраля начнет допрашивать свидетелей защиты Виктора Януковича.
Пока что назначены даты только по трем из них. Бывшего начальника киевской СБУ Александра Щеголева, который находится в СИЗО по делу о штурме Майдана, заслушают на следующем заседании 28 февраля. Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара и авиадиспетчер Андрей Чертков прибудут в суд 1 марта, объявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Ситуация с остальными свидетелями пока не определена. Защита заявила, что многие из них проживают на территории России или оккупированного Крыма. Суд попросил предоставить документы, доказывающие это.

"А уже потом мы будем решать, в каком формате допрашивать этих свидетелей", - сказал Девятко.

Напомним, что сторона защиты по делу о госизмене Виктора Януковича ходатайствовала о вызове на допрос 138 свидетелей, но Оболонский суд согласился выслушать только 16 человек.

На суде по делу о госизмене Виктора Януковича Петр Порошенко рассказал о своей поездке в Крым


Среди них - бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-глава АП Андрей Клюев, экс-министр МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-министр обороны Павел Лебедев, экс-командующий Внутренних войск Станислав Шуляк, командующий ВМС и начальник Генштаб Юрий Ильин, работник Службы безопасности Сергей Бернадский, экс-глава МИД Леонид Кожара, начальник Управления СБУ в Киеве и области Александр Щеголев, бывший начальник охраны Президента Константин Кобзар.

Допросы свидетелей государственного обвинения завершились 21 февраля. Последним давал показания президент Украины Петр Порошенко.

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