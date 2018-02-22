Через неделю начнутся допросы свидетелей защиты Виктора Януковича

Пока что назначены даты только по трем из них. Бывшего начальника киевской СБУ Александра Щеголева, который находится в СИЗО по делу о штурме Майдана, заслушают на следующем заседании 28 февраля. Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара и авиадиспетчер Андрей Чертков прибудут в суд 1 марта, объявил председательствующий судья Владислав Девятко.
Ситуация с остальными свидетелями пока не определена. Защита заявила, что многие из них проживают на территории России или оккупированного Крыма. Суд попросил предоставить документы, доказывающие это.
"А уже потом мы будем решать, в каком формате допрашивать этих свидетелей", - сказал Девятко.
Напомним, что сторона защиты по делу о госизмене Виктора Януковича ходатайствовала о вызове на допрос 138 свидетелей, но Оболонский суд согласился выслушать только 16 человек.
Среди них - бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-глава АП Андрей Клюев, экс-министр МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-министр обороны Павел Лебедев, экс-командующий Внутренних войск Станислав Шуляк, командующий ВМС и начальник Генштаб Юрий Ильин, работник Службы безопасности Сергей Бернадский, экс-глава МИД Леонид Кожара, начальник Управления СБУ в Киеве и области Александр Щеголев, бывший начальник охраны Президента Константин Кобзар.
Допросы свидетелей государственного обвинения завершились 21 февраля. Последним давал показания
президент Украины Петр Порошенко.