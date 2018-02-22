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Донецкая полиция задержала мужчину при попытке вывезти в Харьков килограмм пластида

Донецкая полиция задержала мужчину при попытке вывезти в Харьков килограмм пластида
На автовокзале Бахмута Донецкой области полицейские задержали мужчину, который замаскировал взрывчатку под хлеб и хотел вывезти ее в Харьков.
Как сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Донецкой области, вчера полицейские совместно с военнослужащими службы правопорядка остановили мужчину, который нарушал нормы административного законодательства.

«При составлении протокола 33-летний нарушитель стал заметно нервничать. При осмотре его вещей правоохранители в сумке нашли смесь, которая была упакована и выглядела как хлеб с этикеткой. При более детальном осмотре стало понятно, что это несъедобный продукт. Как впоследствии выяснилось, это была взрывчатка - пластид, массой около 1 кг. Сейчас он изъят и будет направлен на экспертизу», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство за незаконное хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи, - 7 лет лишения свободы.

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