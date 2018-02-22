Общество

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В Харькове пройдет инклюзивный фестиваль

В Харькове пройдет инклюзивный фестиваль
Инклюзивный фестиваль «ВзаимоДействие» пройдет с 23 по 26 февраля в Харькове.
По словам организаторов, участники фестиваля продемонстрируют возможности и приемы создания инклюзивных спектаклей, концертов, экскурсий, спортивных занятий и соревнований, образовательных программ, услуг, которые позволят включить людей с инвалидностью в жизнь города. Также в рамках мероприятия особое внимание будет уделено проблемам доступности и инклюзивности услуг в городе и созданию площадок для взаимодействия. Мероприятия фестиваля пройдут в различных учреждениях культуры и образования города.

Отметим, инклюзивный фестиваль проводится по инициативе общественной организации «Креавита», к которой присоединились организации и учреждения культуры, образования, спорта, услуг и досуга с целью задействования людей с инвалидностью в жизнедеятельность харьковской территориальной громады, создания инклюзивного общества и привлечения внимания к этому вопросу широкого круга населения.

Презентация инклюзивного фестиваля «ВзаимоДействие» состоится 23 февраля в конференц-зале гостиницы «Харьков» (пл. Свободы, 7), начало -  в 15:00, передает сайт Харьковского горсовета.

Фестиваль «ВзаимоДействие» проходит в рамках проекта «Программа содействия общественной активности «Присоединяйся!», финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемого Pact в Украине.

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