В Харьковской области распределили материальную помощь

Сумма средств, предусмотренных областным бюджетом для оказания помощи этим гражданам, – 2 млн грн.
Как отметил Черняк, в сравнении с предыдущим годом количество обращений и сумма выделенных средств увеличилась на 30%: в 2017-м за этот период рассмотрели 676 обращений на 4 млн грн, а в 2018-м – более тысячи на 6,2 млн грн.
С начала года в отдел материальной помощи уже поступило 1340 обращений, еще 388 перенесли с прошлого года. В основном, жители области просят компенсировать средства, потраченные на лечение тяжелых болезней.
На заседании комиссии сообщили, что средний размер помощи, которая предоставляется заявителям, составил около 6 тысяч грн.
На прошлое заседание комиссии, которое состоялось 7 февраля, вынесли 498 обращений, в том числе от 127 участников АТО. Помощь оказали 477 гражданам на сумму 2,8 млн грн, сообщили в ХОГА
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