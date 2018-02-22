Экономика

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Цены на заправках продолжают падать

Цены на заправках продолжают падать
Ряд национальных и региональных сетей АЗС с 21 на 22 февраля снизили цены на бензин и дизтопливо на 10-55 коп. за литр.
Как сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов, в сети АЗС Shell топливо подешевело на 35 коп. за литр. На сегодняшний день бензин марки А–92 стоит 30,94 грн за литр, А-95 – 31,94 грн, А-95 «Премиум» – 34,14 грн и дизтопливо – 29,44 грн.

Согласно сообщению, на заправках SOCAR бензины и дизтопливо подешевели на 10 коп. литр - до 30,99 грн (бензин А-92), 31,99 грн (А-95), 32,99 грн (А-95 «Премиум») и 29,49 грн (дизтопливо).

В сети AMIC цена снизилась на 30 коп. за литр до: А–92 – 29,69 грн за литр, А–95 – 30,69 грн, А–95 «Премиум» – 31,69 грн, дизтопливо – 28,19 грн. Также отмечается, что цены снизились в компаниях, заправки которых работают под брендами Marshal, «Народная», «РУР Групп», ZOG, Mango, Ultra и Gas Point и др.

Напомним, с августа 2017 года по февраль 2018 года цены на нефтепродукты выросли в среднем на пять и более гривен за литр и достигли рекордных значений: бензин подорожал до 30 грн за литр, а дизтопливо - до 28-29 грн за литр.

По факту значительного и одновременного роста цен Антимонопольный комитет начал расследование, результаты которого ожидаются весной этого года.

Крупные сети АЗС начали снижать цены только со второй недели февраля. Так, с 20 на 21 февраля цены упали на 20-60 коп. за литр.

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