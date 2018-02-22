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Кабмин разрешил некоторым госорганам проверять бизнес

Кабмин разрешил некоторым госорганам проверять бизнес
Кабинет министров опубликовал перечень органов государственного надзора, на которые в 2018 году не распространяется действие Закона Украины "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".
Как отмечается, инспекции смогут проводить проверяющие Госпродпотребслужбы. Но только в части ветеринарно-санитарного контроля, государственного надзора (контроля) за соблюдением санитарного законодательства, безопасностью и отдельными показателями качества пищевых продуктов. Еще службе дали широкие возможности в рамках защиты прав потребителей, госнадзора в сферах карантина и защиты растений.

Также из-под действия моратория вывели почти всех ключевых ревизоров страны: Нацбанк, Государственную фискальную службу, Минприроды, Антимонопольный комитет, Госспецсвязи, Госэкспортконтроль, Госархстрой, Гослекслужбу, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, Госгеонедра, Госгеокадастр, НКРЭКУ, НКЦБФР, Госавиаслужба, Госаудитслужба, Госэкоинспекция, Госслужба труда частично — Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Объясняя свое решение, чиновники отметили, что таким образом обеспечивают контроль за "наиболее уязвимыми и рискованными сферами общественных отношений и выполнения международно-правовых обязательств Украины".

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