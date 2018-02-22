Культура

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В Харькове пройдет KharkivMusicFest: программа

В Харькове пройдет KharkivMusicFest: программа
Международный музыкальный фестиваль KharkivMusicFest пройдет 14-29 марта.
Двухнедельный музыкальный марафон был инициирован звездой классической музыки мирового масштаба, дирижером и пианистом, харьковчанином Станиславом Христенко.

KharkivMusicFest – это семь основных концертов музыки на любой вкус в концертных залах областной филармонии. В программе фестиваля: симфоническая музыка украинских, европейских, американских композиторов в исполнении известнейших солистов и дирижеров из Австрии, Германии, Польши, США и Украины (Киев, Львов, Днепр, Одесса, Харьков).

В рамках KharkivMusicFest пройдет ряд отдельных мероприятий. Например, проект «Бах-333», посвященный 333-й годовщине со дня рождения композитора Иоганна Себастьяна Баха, – это марафон с участием учащихся школ эстетического воспитания города Харькова и профессиональных музыкантов, музыкантов-любителей и профессиональных музыкальных коллективов города. 21 марта Харьков первым в Украине присоединится ко всемирной акции «Бах в метро». В этот день музыка великого композитора зазвучит в метрополитене, а также в эфире радиостанций, в некоторых кафе и пивных ресторанчиках; для жителей и гостей города пройдут экскурсии из серии «Харьков культурный».

– Ко дню рождения Баха в харьковских кофейнях будут делать специальный напиток – «Бахачино». Бах, как известно, воспел кофе, написав по заказу владельца одной кофейни знаменитую «Кофейную кантату». Также в рамках Бах-марафона планируется сыграть 333 минуты музыки великого композитора в исполнении детей. Открытие и закрытие фестиваля – традиционно академические. Но будут и сюрпризы. Например, шоу с симфоническим оркестром всемирно известного комедийного дуэта – скрипача Алексея Игудесмана и пианиста Хьянг-Ки Джу из Австрии, которые делают обработки классических музыкальных произведений, – рассказал о программе фестиваля Станислав Христенко.

KharkivMusicFest представит еще один творческий проект – «Art & Piano: грай яскраво». В течение 16 фестивальных дней на девяти площадках города будут размещены девять пианино, подаренные харьковчанами и превращенные в арт-объекты известными харьковскими художниками. Старт этого проекта состоится во время открытия фестиваля 14 марта в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н.В. Лысенко. В этот день все пианино зазвучат в фойе театра, а затем «переедут» на разные площадки города. В рамках проекта школы эстетического воспитания готовят творческие программы, которые будут презентованы в самых интересных и нестандартных местах: торговых центрах, метрополитене, аэропорту, художественных галереях, на железнодорожном вокзале, на рынке. На протяжении фестивальных дней на площадках будет свободный доступ к пианино. По окончании фестиваля инструменты передадут в учреждения культуры города.

А еще на фестивале планируется ряд лекций о музыке для учащихся общеобразовательных школ, лекции-концерты для студентов, лекции- презентации для детей 2-6 лет. Для учащихся музыкальных школ, студентов средних и высших профильных учебных заведений пройдут мастер-классы известных музыкантов-участников фестиваля из Австрии, Германии, США, преподавателей ведущих национальных музыкальных академий из Киева и Львова. Запланированы круглый стол на тему важности культурных событий в маленьких городках, посещение детских музыкальных школ Харькова и области с мастер-классами, открытые репетиции для школьников. Просветительская миссия «KharkivMusicFest» пересекается с его социальной составляющей: 27 марта в Доме офицеров состоится благотворительный концерт для детей из детских домов, интернатов, ветеранов АТО, детей воинов АТО.

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