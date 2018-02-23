Рвануло так рвануло: в Харькове всю ночь боролись с лопнувшей трубой (фоторепортаж)

Для ликвидации небывалой по масштабам аварии на тепломагистрали по улице Шатиловской создан оперативный штаб. Как сообщили в Харьковском горсовете
, в ликвидации аварии задействована вся необходимая техника, сформированы бригады, ремонтные работы идут в круглосуточном режиме.
Напомним, 22 февраля произошла масштабная авария на теплотрассе
, которая идет от ТЭЦ-5. Из-за прорыва магистральной трубы лишились теплоснабжения и горячей воды четыре сотни объектов в Киевском и Шевченковском районах Харькова – это, главным образом, жилые дома, школы, детсады, больницы и поликлиники.
В связи с аварией на тепломагистрали в районе Шатиловки в нескольких школах и детсадах Харькова занятия 23 февраля отменены.
Речь идет о 10 школах, девяти детских садах и двух внешкольных учреждениях, в которые не подается тепло. Это, по данным Департамента образования горсовета, школы: №4, 5, 36, 37, 105, 109, 116, 131, лицей «Профессионал», Харьковский университетский лицей; детские сады: №36, 66, 69, 119, 127, 178, 222, 323, 397; внешкольные учебные учреждения: ДЮСШ №1, УПАХ (учебно-производственное автохозяйство).
Как уверяют в КП «Харьковские тепловые сети»
, на месте аварии сейчас работает несколько ремонтных бригад. Согласно нормативам, после вскрытия тепломагистрали на устранение неполадки требуется от 8 до 12 часов. Кроме того, по технологии, во всех зданиях должна быть слита вода из систем отопления, чтобы не допустить их замораживания.
Как сообщают в Департаменте образования Харьковского горсовета
, непосредственно в школах, где нет тепла, занятия приостанавливаются только на один день. Учебный процесс может осуществляться дистанционно, то есть школьники получат задание от учителей по интернету, или же учебная программа будет уплотнена на следующей неделе.
В детских садах для тех малышей, которых родители не смогли оставить дома, работает несколько совмещенных групп, где создан и поддерживается необходимый температурный режим.
– Рассчитываем, что ремонтные работы на теплотрассе будут закончены в ближайшее время, и уже с понедельника и школы, и детсады войдут в привычный график, – выразили надежду в Департаменте образования.
– Рассчитываем в кратчайшие сроки понять, где был дефект, и приступить к устранению. Все материалы у нас есть в полном объеме, все службы приступили к выполнению работ, отдельно подключили «Харьковводоканал»
в помощь. Мы понимаем, что люди остались без отопления и горячей воды, поэтому будем работать круглосуточно, – пообещал заместитель городского головы Игорь Терехов, которого назначили начальником оперативного штаба по ликвидации аварии.
Сеть, на которой произошла авария, была введена в эксплуатацию в 1982 году.