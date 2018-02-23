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Отопительный сезон на Харьковщине: что происходит

Отопительный сезон на Харьковщине: что происходит
22 февраля прошло всеукраинское селекторное совещание под руководством замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Эдуарда Кругляка.
Напомним, именно в этот день в Харькове случилась масштабная авария на магистральном трубопроводе, в результате чего без тепла и горячей воды остались четыре сотни абонентов, среди которых – больницы и школы. 

Впрочем, совещание было плановым и прошло вне зависимости от аварии. Как сообщает пресс-служба ХОГА, докладывал о ситуации в области заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Евгений Шахненко. Он, в частности, сообщил, что на данный момент централизованным теплоснабжением обеспечены 1651 объект социальной сферы (100%) и 8368 жилых домов, которые обслуживают 780 котельных (100%).

– Нештатные ситуации ликвидируются силами аварийных бригад, работающих на предприятиях в круглосуточном режиме. Кроме того, для реагирования на случай возникновения аварийных ситуаций круглосуточно в Департаменте ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА работают диспетчерские службы, – отметил Евгений Шахненко.

Генерирующие предприятия области также работают в штатном режиме и несут электрическую тепловую нагрузку в соответствии с графиками НЭК «Укрэнерго». В частности, Змиевская ТЭС, на которой работают два энергоблока, имеет запас топлива, превышающий нормативные показатели.

Для повышения надежности систем газоснабжения при прохождении отопительного периода проводится системная работа по обследованию газовых сетей и определению их технического состояния.

ОАО «Харьковгаз» по области проверено более 3 тысячи км газопроводов и техническое состояние переходов газопроводов под автомобильными и железными дорогами в количестве 294 единиц.

Что касается расчетов потребителей области за энергоносители, то, по данным Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА, за электрическую энергию по итогам января 2018 года население рассчиталось на 78%, промышленные предприятия – на 99%, сельхозпотребители – на 100%, бюджетные учреждения, финансируемые из государственного бюджета, – на 55%, из местного бюджета – на 63%. Предприятия ЖКХ рассчитались за электроэнергию на 53%.

Были названи и крупнейшие должники. Они все те же: «Харьковводоканал», «Харьковские тепловые сети» и «Горэлектротранссервис».

За газ в январе население области рассчиталось на 79%, бюджетные учреждения – на 13,5%. По состоянию на 20 февраля расчеты предприятий теплоэнергетики за газ составляют 75%. Среди крупнейших должников – КП «Харьковские тепловые сети».

– Никаких отключений тепла в области не может быть. Это принципиально, – подчеркнул Евгений Шахненко.

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