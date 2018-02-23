Парламент Нидерландов проголосовал за отмену закона о референдуме, блокировавшем ассоциацию Украины с ЕС 23 февраля 2018 г. источник 0 0

Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за отмену закона о консультативном референдуме, из-за которого в 2016 году было заблокировано Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание NOS, 76 депутатов из коалиционных фракций проголосовали за законопроект, регулирующий отмену действующего закона. Его подала министр внутренних дел Кайса Оллонгрен. Против проголосовали 69 оппозиционных депутатов.



Согласно сообщению, в ходе дебатов стало понятно, что "ни одна из оппозиционных партий не согласна с тем, как правительство хочет избавиться от закона о референдуме". Так, несколько оппозиционных партий заявили, что сначала хотели увидеть альтернативу, и они не понимают, почему Оллонгрен не дождалась оценки консультативного референдума.



Отмечается, что через несколько недель закон об отмене будет рассмотрен в Сенате (верхняя палата парламента), где правительственные партии имеют сильное большинство.



Напомним, 14 июня 2017 года в Нидерландах был опубликован закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украина - ЕС, который 1 июня был подписан королем Виллемом-Александром и 13 июня подписан в Министерстве юстиции страны. Этот закон был принят в Сенате 8 июля 2015 года.



Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум по этому соглашению. Против проголосовал 61% участников референдума, за - более 38%.



Затем 15 декабря 2016 года на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, направленными на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которая была приостановлена из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах. Предложения Нидерландов были оформлены в виде приложения к Соглашению.



30 мая 2017 года в Нидерландах был одобрен законопроект о вступлении в силу закона от 8 июля 2015 года об одобрении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.



12 июня 2017 года председатель Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Соглашение об ассоциации с ЕС окончательно вступит в силу 1 сентября. 1 сентября 2017 года окончательно вступило в силу Соглашение об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной с Европейским Союзом.