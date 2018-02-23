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В Украине распространяется гепатит А

В Украине распространяется гепатит А
Эпидемиологи зафиксировали почти 200 фактов заболеваний в различных регионах.
Массовые вспышки инфекции уже зафиксировали в Харьковской, Николаевской и Волынской областях.

Напомним,  гепатит А — болезнь печени, вызываемая вирусом гепатита А. Вирус распространяется, в основном, при потреблении неинфицированным (или невакцинированным) человеком пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека. Болезнь тесно связана с отсутствием безопасной воды или пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.

В отличие от гепатита В и С инфицирование гепатитом А не приводит к развитию хронической болезни печени и редко заканчивается смертельным исходом, но может вызывать симптомы, ослабляющие здоровье, и молниеносный гепатит (острую печеночную недостаточность), который зачастую является смертельным.

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