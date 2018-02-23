В Украине распространяется гепатит А 23 февраля 2018 г. источник 0 0

Эпидемиологи зафиксировали почти 200 фактов заболеваний в различных регионах.

Массовые вспышки инфекции уже зафиксировали в Харьковской, Николаевской и Волынской областях.



Напомним, гепатит А — болезнь печени, вызываемая вирусом гепатита А. Вирус распространяется, в основном, при потреблении неинфицированным (или невакцинированным) человеком пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека. Болезнь тесно связана с отсутствием безопасной воды или пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.



В отличие от гепатита В и С инфицирование гепатитом А не приводит к развитию хронической болезни печени и редко заканчивается смертельным исходом, но может вызывать симптомы, ослабляющие здоровье, и молниеносный гепатит (острую печеночную недостаточность), который зачастую является смертельным.