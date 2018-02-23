Экономика

  • 117
    •  / 

В украинских поездах появилась новая услуга

В украинских поездах появилась новая услуга
"Укрзализныця" начала продажу книг в поездах "Интерсити" и "Интерсити+".
"ПАО «Укрзализныця» начинает продажи книг. Пока приобрести литературу можно в Интерсити и Интерсити +. Рассматриваем возможность введения такой услуги и в других поездах", - сообщил исполняющий обязанности главы правления УЗ Евгений Кравцов в Facebook.

Кравцов отметил, что это новая услуга для компании, но выразил надежду, что она будет востребована среди клиентов-пассажиров.

"Есть и первые результаты - со вчерашнего дня пассажиры приобрели уже 12 книг... Мы амбициозные планы по этому проекту. В частности, возможность введения бук-кроссинг (обмена книгами) и сотрудничества с молодыми писателями. Присоединяйтесь к переменам!", - добавил и.о. главы УЗ.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей23 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2707.18 грн
10 RUB 4.7695 грн
100 EUR 3323.34 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи