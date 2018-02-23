Умер Юрий Гуровой 23 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Почетный гражданин Харькова, председатель Харьковского горисполкома в 1960-1970-е годы Юрий Гуровой умер 23 февраля после продолжительной болезни.

Юрий Андреевич Гуровой родился 3 октября 1932 года в Харькове. Трудовую деятельность начал после окончания Харьковского строительного техникума в 1952 года. В начале 1966 года был назначен управляющим трестом "Харьковспецстрой". Одновременно избирался депутатом Харьковского областного и городского советов депутатов трудящихся. В 1966 году был награжден орденом "Знак Почета".



В 1969 году сессия Харьковского городского совета избрала Юрия Гурового председателем Харьковского горисполкома. На время избрания он был самым молодым из послевоенных руководителей Харькова. Занимал эту должность до 1976 года. Особое внимание горисполком под руководством Гурового уделял развитию транспортной схемы города: было открыто движение к Салтовскому жилому массиву по ул. Веснина. Были застроены пр. Гагарина, Салтовское шоссе, другие районы города, сооружены большие больничные комплексы в 602 м/р Харькова, неотложной хирургии, соматической больницы и др.



В 1978 году за застройку города Харькова и введение новых серий жилых домов был удостоен Государственной премии УССР.