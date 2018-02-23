Погода в Украине: каким будет начало весны 23 февраля 2018 г. источник 0 0

В Украину перемещается холодная воздушная масса арктического происхождения, которая принесет сильные морозы.

«Февраль окончательно принял решение безальтернативно закрепить свой имидж, присвоенный ему украинским народом много времени назад. То есть охватить всю Украину лютыми морозами. И вдогонку – еще и снегом, с нашими красными щеками и синими носами», – сообщает синоптик Наталья Диденко в своем блоге.



По ее словам, вторая половина недели отметится ночной температурой воздуха -10-15 градусов, на западе, севере, северо-востоке, местами в центральной части вероятно до-16-20 градусов.



Дневная температура воздуха составит -6-11 градусов, на севере Левобережья – Черниговщина, Сумщина, Харьковщина – до -12-14 градусов.



«В пятницу снег полетает в западных областях. На остальной территории осадки будут вялыми, или снег, или просто облачная погода с прояснениями», – уточняет Диденко.



В субботу снег охватит значительную часть территории Украины.



«Поэтому готовьте санки, лыжи, картонные седушки, современные пластиковые корытца и ищите ближайшие горки или горы. Всег подойдет к местным зимним олимпиадам», – оценивает будущую погодную ситуацию в стране синоптик.



24 февраля в западных и северных областях ожидается усиление ветра. 25 февраля снег ослабнет и прекратится.



«Однако мороз будет прочно сидеть на троне. Одевайтесь еще теплее и не забудьте лишний раз проверить состояние ваших отопительных систем. Ведь с начала следующей недели мороз в Украине усилится еще на несколько градусов. И уже ночью -20 градусов не будет диковинкой», – прогнозирует Диденко.



По ее словам, синоптическая тенденция на следующей неделе – сильный мороз. В ночные часы не только -20, но и ниже.



«Понедельник обещает быть без осадков. Во вторник-среду в Украине снова пройдут снегопады. В начале весны, 1-2 марта, мороз еще будет свирепствовать. И лишь с 3 марта немного пощадит и начнет ослабевать. Сбивать градусы. Однако это прогноз – ориентировочный, и все еще может быть», – сообщает она.